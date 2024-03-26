В Казахстане продолжают дорожать бензин и дизель

Однако цена снизилась только на нефть, добываемую в Атырау – на 10,8% за год, где тонна оценивалась в 94,7 тыс. тенге.

А вот в остальных областях заметно подорожание. Так, в Мангистауской области цена на нефть повысилась на 6,4% (109,1 тыс. тенге), в Кызылординской – на 8% (100,2 тыс. тенге), а в Актюбинской – на 12,8% (104,8 тыс. тенге).

Дизельное топливо подорожало сразу на 31,7% – до 219,4 тыс. тенге за тонну.