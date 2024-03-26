В Казахстане продолжают дорожать бензин и дизель

Нефтедобытчики повысили цены на свое сырье в трех областях Казахстана, передает LS
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В феврале этого года цена за тонну сырья по Казахстану составляла 97,5 тыс. тенге. Это на 6,4% меньше, чем годом ранее, и на 1% – если сравнивать с январем этого года, сообщает Бюро нацстатистики.
Однако цена снизилась только на нефть, добываемую в Атырау – на 10,8% за год, где тонна оценивалась в 94,7 тыс. тенге.
А вот в остальных областях заметно подорожание. Так, в Мангистауской области цена на нефть повысилась на 6,4% (109,1 тыс. тенге), в Кызылординской – на 8% (100,2 тыс. тенге), а в Актюбинской – на 12,8% (104,8 тыс. тенге).
Между тем тонну бензина производители в прошлом месяце оценивали в среднем в 165,7 тыс. тенге, рост за год – на 17,2%.
Дизельное топливо подорожало сразу на 31,7% – до 219,4 тыс. тенге за тонну.
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