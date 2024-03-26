Реальный рост зарплат с учетом инфляции подсчитали в Казахстане

"Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в четвертом квартале 2023 года составила почти 316 тыс. тенге, номинально увеличившись на 13,7% год к году, следует из данных БНС АСПиР РК. Однако параллельно росли и цены, так что с поправкой на потребительскую инфляцию средняя зарплата изменилась гораздо скромнее – на 3%. Эти реальные темпы, как бы то ни было, стали самыми значительными с третьего квартала 2022 года", – говорится в сообщении.

Аналитики подсчитали, на сколько реально выросли заработные платы в сегменте малого бизнеса в Казахстане, сообщает Zakon.kz.Как отметили эксперты Первого кредитного бюро, средние зарплаты в малом бизнесе впервые превысили 300 тыс. тенге. Правда, почти весь прирост съедает инфляция.Если оценивать показатели по секторам экономики, то динамика получается разная. В строительстве и в торговле, где заняты в совокупности 40% работников обследованных предприятий, в реальном выражении идет падение зарплат.А в сфере информации и связи, где показатель стал максимальным по секторам (562,2 тыс. тенге), зафиксирован реальный прирост сразу в 19,8%. Лучше динамика лишь в сфере рыболовства (+24,4%), но здесь и средняя зарплата самая низкая – 132,9 тыс. тенге.