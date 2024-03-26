Акмолинец отдал случайному знакомому более 3 млн тенге за фото авто из интернета

По показаниям потерпевшего, он стал жертвой афериста, предложившему ему приобрести в одной из стран ближнего зарубежья автомобиль за 3 млн 800 тысяч тенге.

Случайный знакомый предложил мужчине пригнать хороший автомобиль стоимостью ниже рыночной цены и отправил ему через WhatsApp фото автомашины, скачанное им из интернета.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Астаны, который дал признательные показания и сообщил, что денежные средства заявителя он потратил на личные нужды», ‒ сообщили в полиции.

Житель Акмолинской области заплатил более 3 млн тенге за обещание малознакомого астанчанина пригнать автомобиль из-за рубежа, передает «Голос народа» со ссылкой на Polisia.kz.23 марта в отдел полиции поступило заявление 31-летнего акмолинца, который сообщил, что малознакомый мужчина завладел его денежными средствами.После получения денежных средств, злоумышленник перестал выходить на связь с потерпевшим.Отделом полиции по факту мошенничества начато досудебное расследование.