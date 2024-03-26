Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Марта
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.07 KZT
  • €1 = 488.51 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Акмолинец отдал случайному знакомому более 3 млн тенге за фото авто из интернета

Просмотров:114 Опубликовано: Вчера, 23:26
Акмолинец отдал случайному знакомому более 3 млн тенге за фото авто из интернета
Фото: Polisia.kz
Житель Акмолинской области заплатил более 3 млн тенге за обещание малознакомого астанчанина пригнать автомобиль из-за рубежа, передает «Голос народа» со ссылкой на Polisia.kz.

23 марта в отдел полиции поступило заявление 31-летнего акмолинца, который сообщил, что малознакомый мужчина завладел его денежными средствами.

По показаниям потерпевшего, он стал жертвой афериста, предложившему ему приобрести в одной из стран ближнего зарубежья автомобиль за 3 млн 800 тысяч тенге.


Случайный знакомый предложил мужчине пригнать хороший автомобиль стоимостью ниже рыночной цены и отправил ему через WhatsApp фото автомашины, скачанное им из интернета.


После получения денежных средств, злоумышленник перестал выходить на связь с потерпевшим.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Астаны, который дал признательные показания и сообщил, что денежные средства заявителя он потратил на личные нужды», ‒ сообщили в полиции.


Отделом полиции по факту мошенничества начато досудебное расследование.


Источник: golos-naroda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика