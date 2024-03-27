В Казахстане задержали создателей криптообменника: они незаконно заработали миллион долларов

"В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже", - рассказали в ведомстве.

Два казахстанца незаконно заработали 1,35 миллиона долларов на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.По данным АФМ, в период с 2020 года по настоящее время казахстанцы осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере в Костанае. Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 миллион 350 тысяч долларов. Расследование продолжается.