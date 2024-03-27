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В Верховном суде сделали заявление по делу Бишимбаева

Просмотров:248 Опубликовано: Сегодня, 11:13
В Верховном суде сделали заявление по делу Бишимбаева
Фото пресс-службы суда
В Верховном суде Казахстана сделали заявление об уголовном процессе по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила заведующая отделом коммуникаций Верховного суда Перизат Садуакас, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось закрытое заседание, где проходит отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева. На заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и 2 запасных).

"Как вам известно, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу.


Через онлайн-трансляцию любой желающий, в том числе и СМИ, может наблюдать за ходом данного судебного процесса.

Данное решение подтверждает, что судебное разбирательство было и будет проходить открыто и прозрачно. Напомню, предварительное слушание дела прошло с соблюдением принципа гласности. С учетом большего количества участников процесса и желающих присутствовать на нем дополнительно были организованы два зала, где велась онлайн-трансляция заседания", - написала представитель Верховного суда на своей странице в Facebook.


Для ограждения присяжных от возможного давления, а также чтобы их личности не были раскрыты, фото-, видеосъемка присяжных заседателей запрещается.

Онлайн-трансляция судебных заседаний также планируется на странице Tengrinews.kz в Instagram.

Ранее стало известно, что суд проведет закрытое заседание по делу Бишимбаева. На заседании пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу экс-министра национальной экономики.

Напомним: в начале марта стало известно о том, что дело Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных. На главное судебное разбирательство, назначенное на 27 марта, вызовут 300 кандидатов в присяжные заседатели из единого списка.


Источник: tengrinews.kz
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