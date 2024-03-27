В Казахстане в несколько раз вырос спрос на юани

За месяц в Казахстане спрос на юани увеличился в несколько раз, передает LS
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По данным Нацбанка, в феврале этого года обменные пункты страны реализовали юани на 233,8 млн тенге, что в 3,4 раза больше январских показателей.
При этом общий объем продажи зарубежной валюты сократился на 23,6%. Если в феврале обменники продали инвалюты на 175,5 млрд тенге, то месяцем ранее – почти на 217 млрд тенге.
Традиционно больше всего население потратило на покупку долларов – 150,3 млрд тенге. В сравнении с январем 2024 года данный показатель оказался ниже на 20,9%.
Далее следует евро, который в феврале скупили на 21,1 млрд тенге (-2,3%).
По объему проданной американской валюты и евро лидируют по-прежнему Алматы, Астана и Шымкент.
Между тем спрос на российскую валюту снизился. Так, в январе текущего года на покупку рубля люди потратили 4,8 млрд тенге, тогда как в феврале – 3,4 млрд тенге, что на 29,1% меньше.
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