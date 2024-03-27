В Казахстане в несколько раз вырос спрос на юани

По данным Нацбанка, в феврале этого года обменные пункты страны реализовали юани на 233,8 млн тенге, что в 3,4 раза больше январских показателей.

Традиционно больше всего население потратило на покупку долларов – 150,3 млрд тенге. В сравнении с январем 2024 года данный показатель оказался ниже на 20,9%.