Снег и похолодание принесет циклон в Казахстан

Согласно прогнозу, в ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга. Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег.

"И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта. Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед", - говорится в сообщении.

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 28, 29 и 30 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.