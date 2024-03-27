Финансовая нагрузка на казахстанцев вырастет

Министерством здравоохранения предлагается повысить в 2025 году максимальный порог с 10 МЗП до 50 МЗП (с 850 тыс. тенге до 4,2 млн тенге). По ожиданиям ведомства, это коснется 502 тыс. человек. В итоге дополнительные поступления в систему ОСМС составят 243 млрд тенге и, согласно прогнозам Минздрава, решат проблему хронического недофинансирования отрасли.

Однако НПП не поддерживает данное предложение, так как поправка повлечет существенное увеличение финансовой нагрузки на работодателей и работников.

Так, например, помимо обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в размере 10%, с 2014 года крупные работодатели выплачивают обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за работников во вредных условиях труда в размере 5%. С 1 января 2024 года введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) в размере 1,5% с поэтапным ростом до 5% в 2028 году. С 2020 года введены отчисления работодателей и взносы работников на ОСМС в размере 3% и 2% от объекта исчисления соответственно. С 2023 года увеличен размер пособия по временной нетрудоспособности с 15 МРП до 25 МРП (с 55,4 тыс. до 92,3 тыс. тенге в 2024 году). С 1 января 2024 года уплачивается профессиональная выплата за счет средств работодателя в размере 1 прожиточного минимума работникам, уволившимся с вредных условий труда и работникам при достижении 55-летнего возраста (43,4 тыс. тенге в 2024 году). С 1 января 2025 года, согласно ст. 244 Социального кодекса, увеличивается ставка социального страхования с 3,5% до 5%.

"Учитывая высокую финансовую нагрузку, которую с учетом последних законодательных изменений несут предприниматели, считаем, что возложение дополнительных финансовых обязательств негативно скажется на рынке труда. Увеличение налогов на фонд оплаты труда может стимулировать работодателей переводить часть зарплаты работников в неофициальные платежи. Это приведет к увеличению теневого оборота в экономике", – высказались в нацпалате.