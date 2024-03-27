Минздрав пересмотрит доступ к узким специалистам и диагностике

«В настоящее время готовятся новые регламенты, значительно упрощающие процесс доступности к узким специалистам для пациентов с хроническими заболеваниями», – отметила сегодня глава Минздрава Акмарал Альназарова на встрече с населением в Астане.

По словам министра, в результате оптимизации процессов предусмотрено сокращение 27 видов существующих справок, пересматриваются протоколы диагностики и лечения с целью исключения необоснованных видов процедур.

Министерство здравоохранения пересматривает порядок получения направлений к узким специалистам, передает «Голос народа».В ведомстве отметили, что наибольшую долю жалоб со стороны пациентов в медицинских организациях вызывают многократное обращение к врачам общей практики для записи на диагностику, и получение направления к узким специалистам.Кроме того, для снижения нагрузки врачей будут упрощены отчетные формы для заполнения, часть из них переводится на уровень среднего медицинского персонала.- неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других травм;- оказании экстренной и плановой стоматологической помощи;- заболеваниях дерматовенерологического профиля;- приемах к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;- по профилю заболевания динамического наблюдения;- в молодежные центры здоровья.