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Минздрав пересмотрит доступ к узким специалистам и диагностике

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Минздрав пересмотрит доступ к узким специалистам и диагностике
фото: Минздрав
Министерство здравоохранения пересматривает порядок получения направлений к узким специалистам, передает «Голос народа».

В ведомстве отметили, что наибольшую долю жалоб со стороны пациентов в медицинских организациях вызывают многократное обращение к врачам общей практики для записи на диагностику, и получение направления к узким специалистам.

«В настоящее время готовятся новые регламенты, значительно упрощающие процесс доступности к узким специалистам для пациентов с хроническими заболеваниями», – отметила сегодня глава Минздрава Акмарал Альназарова на встрече с населением в Астане.


По словам министра, в результате оптимизации процессов предусмотрено сокращение 27 видов существующих справок, пересматриваются протоколы диагностики и лечения с целью исключения необоснованных видов процедур.


Кроме того, для снижения нагрузки врачей будут упрощены отчетные формы для заполнения, часть из них переводится на уровень среднего медицинского персонала.

Для удобства пациентов будет сокращен в общей совокупности перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования и будет введено увеличение сроков их действия до 3-х месяцев.

Как ранее сообщалось, упрощается регламент обращения к узким специалистам в следующих случаях:

- неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других травм;

- оказании экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболеваниях дерматовенерологического профиля;

- приемах к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

- по профилю заболевания динамического наблюдения;

- в молодежные центры здоровья.


Источник: golos-naroda.kz
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