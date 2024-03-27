Минздрав пересмотрит доступ к узким специалистам и диагностике

Министерство здравоохранения пересматривает порядок получения направлений к узким специалистам, передает «Голос народа».
В ведомстве отметили, что наибольшую долю жалоб со стороны пациентов в медицинских организациях вызывают многократное обращение к врачам общей практики для записи на диагностику, и получение направления к узким специалистам.
«В настоящее время готовятся новые регламенты, значительно упрощающие процесс доступности к узким специалистам для пациентов с хроническими заболеваниями», – отметила сегодня глава Минздрава Акмарал Альназарова на встрече с населением в Астане.
По словам министра, в результате оптимизации процессов предусмотрено сокращение 27 видов существующих справок, пересматриваются протоколы диагностики и лечения с целью исключения необоснованных видов процедур.
Кроме того, для снижения нагрузки врачей будут упрощены отчетные формы для заполнения, часть из них переводится на уровень среднего медицинского персонала.Для удобства пациентов будет сокращен в общей совокупности перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования и будет введено увеличение сроков их действия до 3-х месяцев.Как ранее сообщалось, упрощается регламент обращения к узким специалистам в следующих случаях:
- неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других травм;
- оказании экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболеваниях дерматовенерологического профиля;
- приемах к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
- по профилю заболевания динамического наблюдения;
- в молодежные центры здоровья.
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