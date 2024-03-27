Сбережения загадочным образом пропали с банковского счета жителя Байконура

"20 марта 2024 года злоумышленник неустановленным следствием способом получил доступ к банковским счетам в приложении банка потерпевшего, откуда путем проведения 6 транзакций перевел более 73 тыс. рублей (355 тыс. тенге) на свой счет, тем самым похитил их и распорядился по своему усмотрению", - установлено прокуратурой.

Ранее стало известно, что глава казахстанского Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сам стал жертвой обмана в интернете. Он рассказал, что попался на уловку мошенников, которые обманули его на 20 тысяч тенге.

В феврале житель Астаны потерял свою банковскую карточку, с которой позже кто-то совершал покупки. В течение двух дней неизвестный потратил 157 тыс. тенге на одежду и продовольственные товары. Подозреваемым оказался 18-летний парень.

Следствие разбирается, каким способом злоумышленник получил доступ к деньгам, хранящимся на банковском счете жителя Байконура, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру комплекса "Байконур".Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного лица, совершившего кражу с банковского счета (п."г" ч.3 ст.158 УК РФ).В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.Также сообщалось, как могут украсть деньги у казахстанцев мошенники в 2024 году. С началом нового года злоумышленники активизировались в социальных сетях. Гражданам следует проявлять бдительность и быть готовыми к подобным угрозам.