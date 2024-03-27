TikTok удалил миллионы видео казахстанцев

Платформа удалила 4 миллиона казахстанских видеороликов, которые так или иначе нарушили правила сообщества. В пресс-релизе отмечено, что часть контента была удалена по жалобам пользователей. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на TikTok.



Представители компании отмечают, что порядка 40 тысяч человек работают над обеспечением безопасности пользователей в TikTok. Согласно последнему отчету об обеспечении соблюдения правил сообщества, в четвертом квартале 2023 года по всему миру:



- 176 461 963 видеоролика были удалены по причине нарушения правил сообщества;

- 96,7 процента были удалены из-за жалоб;

- 89,9 процента видеороликов были удалены в течение 24 часов после публикации;

- 8 012 732 прямых трансляций было приостановлено по причине нарушений.



За этот же период времени в Казахстане:



- Было удалено 1 399 024 видеоролика по причине нарушения правил сообщества. Это самое большое количество удаленных видеороликов за все кварталы 2023 года;

- 92 процента из общего количества были удалены из-за жалоб;

- 86,3 процента видео в Казахстане были удалены в течение первых 24 часов с момента публикации.



В целом за весь 2023 год в Казахстане было удалено 4 225 396 роликов, нарушающих правила сообщества.



Особенное внимание TikTok уделяет такой уязвимой группе, как несовершеннолетние пользователи. На платформе могут регистрироваться пользовали от 13 лет и старше. Как отмечает компания, команда модераторов обучена блокировать учетную запись в тех случаях, когда аккаунт принадлежит ребенку младше.