В Министерстве просвещения обратились к казахстанским родителям

"Уважаемые родители! В настоящее время в Парламенте рассматриваются законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей. В последнее время распространяется недостоверная информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей. Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности", - заявил вице-министр.

"Политика государства направлена на защиту детей и сохранение семьи. Сегодня государством принимаются комплексные меры, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь в рамках работы комиссий по делам несовершеннолетних, открытие центров психологической поддержки и центров поддержки семьи.

Уважаемые родители, убедительно просим не верить различным фейкам, а доверять только официальным источникам информации", - добавил Едил Оспан.

Вице-министр просвещения Едил Оспан обратился к казахстанским родителям из-за фейковой рассылки, передает корреспондент Tengrinews.kz.Он подчеркнул, что в рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в Парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей.Напомним, законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают криминализацию многих видов преступлений против женщин и детей. Среди поправок - пожизненное лишение свободы за педофилию и убийство малолетнего; штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) за пропаганду самоубийства; штраф за высадку детей из автобуса, если они едут без сопровождения взрослых, и многое другое.