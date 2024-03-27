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В Министерстве просвещения обратились к казахстанским родителям

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:03
В Министерстве просвещения обратились к казахстанским родителям
Фото из открытых источников
Вице-министр просвещения Едил Оспан обратился к казахстанским родителям из-за фейковой рассылки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Уважаемые родители! В настоящее время в Парламенте рассматриваются законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей. В последнее время распространяется недостоверная информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей. Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности", - заявил вице-министр.


Он подчеркнул, что в рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в Парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей.

"Политика государства направлена на защиту детей и сохранение семьи. Сегодня государством принимаются комплексные меры, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь в рамках работы комиссий по делам несовершеннолетних, открытие центров психологической поддержки и центров поддержки семьи.


Уважаемые родители, убедительно просим не верить различным фейкам, а доверять только официальным источникам информации", - добавил Едил Оспан.


Напомним, законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают криминализацию многих видов преступлений против женщин и детей. Среди поправок - пожизненное лишение свободы за педофилию и убийство малолетнего; штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) за пропаганду самоубийства; штраф за высадку детей из автобуса, если они едут без сопровождения взрослых, и многое другое.



Источник: tengrinews.kz
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