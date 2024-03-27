В Казахстане с 1 апреля приостановят работу большинства энергоснабжающих организаций

Энергоснабжающие организации (ЭСО) – это компании, которые покупают электроэнергию на электростанциях и продают их потребителям. Они же платят за транспортировку энергопередающим компаниям, которым принадлежат сети. Именно ЭСО все казахстанцы платят за киловатты.

Но именно 105 нерегулируемых ЭСО прекратят работу с 1 апреля 2024 года. Уведомления о приостановлении лицензии на покупку электроэнергии предпринимателям уже направили.

"Нерегулируемые ЭСО имеют в штате пару человек, забирают объемы крупных потребителей юрлиц и от них имеют маржу. Тем самым они наносят вред. У гарантирующих поставщиков есть дифференцированный тариф, где низкий тариф для населения компенсируется высоким тарифом для юрлиц. Из-за перехода юрлиц к нерегулируемым энергоснабжающим организациям не было компенсации затрат и тариф продолжал расти", - ответил inbusiness.kz заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства нацэкономики Нурлан Булатбаев.

"Впервые в практике Казахстана планируется серьезное ограничение предпринимательской деятельности. Не было такого, чтобы какую-либо отрасль пытались поставить на утрату", - отметил представитель энергоснабжающие организации Амрин Госман.