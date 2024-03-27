В Казахстане с 1 апреля приостановят работу большинства энергоснабжающих организаций

Уведомления о приостановлении лицензий на покупку электроэнергии получат более 100 предприятий республики.
Энергоснабжающие организации (ЭСО) – это компании, которые покупают электроэнергию на электростанциях и продают их потребителям. Они же платят за транспортировку энергопередающим компаниям, которым принадлежат сети. Именно ЭСО все казахстанцы платят за киловатты.
По данным ассоциации энергоснабжающих организаций, в республике 140 энергоснабжающих организаций. Из них 105 нерегулируемых и еще 35 гарантирующих поставщиков, сообщает inbusiness.kz. Со вторыми договор могут заключать все желающие, их тариф утвержден антимонопольным ведомством. С нерегулируемыми ЭСО работают по желанию, их тариф не подотчетен государству. В идеале, по мнению самих участников рынка, именно конкуренция могла бы привести к снижению тарифа для потребителей.
Но именно 105 нерегулируемых ЭСО прекратят работу с 1 апреля 2024 года. Уведомления о приостановлении лицензии на покупку электроэнергии предпринимателям уже направили.
В комитете по регулированию естественных монополий считают, что конкуренции в энергопередающей сфере нет.
"Нерегулируемые ЭСО имеют в штате пару человек, забирают объемы крупных потребителей юрлиц и от них имеют маржу. Тем самым они наносят вред. У гарантирующих поставщиков есть дифференцированный тариф, где низкий тариф для населения компенсируется высоким тарифом для юрлиц. Из-за перехода юрлиц к нерегулируемым энергоснабжающим организациям не было компенсации затрат и тариф продолжал расти", - ответил inbusiness.kz заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства нацэкономики Нурлан Булатбаев.
Ранее в комитете признавали, что именно гарантирующие поставщики оказались в условиях неравной конкуренции из-за дифференцированного тарифа.Точка зрения
В ассоциации энергоснабжающих организаций Казахстана считают, что конкуренция есть. Не везде, но причины в доступе к сетям, с владельцами которых в ряде регионов страны нерегулируемые ЭСО с трудом заключают договоры на передачу. Но по факту это единственная категория компаний во всей цепочке энергоснабжения, которых потребитель может выбирать. Все остальные – монополисты, с которыми потребители работать вынуждены. В их числе и гарантирующие поставщики.
До сих пор на всех уровнях говорили об объединении энергопередающих организаций, которые владеют сетями. По задумке их объединение должно было сократить затраты на адмперсонал, повысить эффективность вложений. Также обсуждали возможность отмены дифтарифа. Но это бы привело к росту стоимость электроэнергии для населения и ее снижения до юрлиц и бюджетных организаций. И здесь бы условия конкуренции между нерегулируемыми и гарантирующими поставщиками выровнялиись бы. Однако комитет решил пойти по пути объединения.
Руководители многих нерегулируемых энергоснабжающих организаций уверены, что приостановление лицензий незаконно. В полученных документах идет отсылка лишь на п. 1 ст. 45 Закона "О разрешениях и уведомлениях": "Приостановление действия разрешения и (или) приложения к разрешению осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан". Никаких явных нарушений в деятельности лицензиатов не озвучено.
"Впервые в практике Казахстана планируется серьезное ограничение предпринимательской деятельности. Не было такого, чтобы какую-либо отрасль пытались поставить на утрату", - отметил представитель энергоснабжающие организации Амрин Госман.
Часть руководителей нерегулируемых ЭСО уже готовит иски в суды, чтобы отстоять свои права. Ассоциация энергоснабжающих организаций направила открытое письмо президенту Казахстана. По факту 1 апреля 2024 года все 105 нерегулируемых энергоснабжающих организаций должны прекратить работу.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке
.
Учитывая, что многие предприятия получили уведомления после длинных праздников 26 марта (в частности в Мангистауской области), возникнут сложности с клиентами. У каждой организации есть кредиторская и дебиторская задолженности, есть обязательства по заключенным договорам.
По данным Ассоциации энергоснабжающих организаций, нерегулируемые ЭСО объединяют около 2000 человек. И все они могут остаться без работы.
В комитете отметили, что приостановили действие лицензий на переходный период. В ведомстве ждут поправок в законодательство, говорят о переходном периоде. А также положительном эффекте от устранения нерегулируемых ЭСО.
Впрочем, на этом работа по монополизации рынка электроэнергии не будет завершена. В перспективе ожидается упразднение всех энергопередающих организаций, то есть и гарантирующих поставщиков. По мнению специалистов КРЕМа, устранение этой категории "посредников" позволит снизить давление на тариф в целом. Хотя анализ роста стоимости электроэнергии показывает, что увеличение происходит главным образом за счет повышения тарифа электростанций.