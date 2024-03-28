В Казахстане ищут новую нефть

По информации министерства промышленности, на сегодня единственным в Казахстане производителем редкоземельного металла является Taza Metal Technologies, которая занимается производством скандия с 2017 года.

Перспективным для Казахстана в Минпроме считают освоение таких металлов, как кобальт, вольфрам и литий. При этом на госбалансе имеется 56 месторождений по кобальту, 21 месторождение по вольфраму, семь месторождений лития по Восточно-Казахстанской области. В том числе "Жетісу Вольфрамы" в Алматинской области с участием китайских инвесторов занимается освоением месторождения Богуты (вольфрам), совместно с немецкой компанией Bergbau AG реализуются два проекта по разработке литиевых месторождений на $8 млн. При подтверждении запасов общая сумма инвестиций составит $500 млн.

В среднесрочной перспективе планируется заняться переработкой кобальта, лития, олова и вольфрама. Для этого разрабатываются месторождения вольфрама Баян, Аксоран, Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское, Богуты. Tin One Mining работает над запуском производства олова, Сreada Corporation и "Алатау Литий" занимаются разведкой лития. Точный объем добычи будет понятен после разведочных работ, которые в среднем занимают два-три года.

Между тем партнер EY Виктор Коваленко, оценивая планы Казахстана по развитию критических минералов, отметил, что во многим их используют при создании комплектующих для современных компьютеров, планшетов, телефонов и солнечных панелей. Также данные полезные ископаемые необходимы для производства плат для аккумуляторов электромобилей, систем возобновляемой энергии, а также постоянных магнитов и высокотемпературных сверхпроводников, ракетных двигателей, металлоконструкций, дорог, жилья, железнодорожных линий и электросетей.

"Страна могла бы производить около половины из 30 важнейших материалов, которые Евросоюз определяет как критически важные, включая никель, кобальт, литий, вольфрам и редкоземельные элементы", – отметил Коваленко.

"Рециклинг автомобильных аккумуляторов нужен не только из экологических, но и из экономических соображений. Роль повторного использования редких материалов будет расти по мере их удорожания в условиях бума электромобильности. При этом немаловажную роль играет и сырьевая безопасность – необходимо на первых порах начинать избегать зависимости от поставщиков критических минералов, которые используются при производстве батарей", – пояснил Коваленко.