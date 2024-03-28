В Казахстане ищут новую нефть

В Казахстане делают ставку на редкоземельные и критические металлы в качестве "новой нефти". LS
выяснил, какие меры для развития отрасли предпринимаются.
По информации министерства промышленности, на сегодня единственным в Казахстане производителем редкоземельного металла является Taza Metal Technologies, которая занимается производством скандия с 2017 года.
Также в Казахстане добываются такие критические металлы*, как бериллий, тантал, ниобий, плавиковый шпат, титан, рений, ванадий (метаванадат аммония), сурьма в концентрате, коллективный концентрат висмута, скандий в содержании флюса, фосфор, коксующийся уголь, бокситы, барит, медь, никелевый концентрат, магний, теллур, марганцевый концентрат.
Ежегодный объем производства марганцевой руды составляет 907,9 тыс. тонн, хромовой руды – 6,1 млн тонн, цинка – 280 тыс. тонн, свинца – 110 тыс. тонн, титана – 15 тыс. тонн. "Жезказганредмет" и британский Maritime House Ltd (контролирует 25% мирового рынка рения, 16 из 64 тонн) приступили к переработке импортного сырья в виде жаропрочных никелевых сплавов для последующего извлечения рения в Казахстане.
Перспективным для Казахстана в Минпроме считают освоение таких металлов, как кобальт, вольфрам и литий. При этом на госбалансе имеется 56 месторождений по кобальту, 21 месторождение по вольфраму, семь месторождений лития по Восточно-Казахстанской области. В том числе "Жетісу Вольфрамы" в Алматинской области с участием китайских инвесторов занимается освоением месторождения Богуты (вольфрам), совместно с немецкой компанией Bergbau AG реализуются два проекта по разработке литиевых месторождений на $8 млн. При подтверждении запасов общая сумма инвестиций составит $500 млн.
В среднесрочной перспективе планируется заняться переработкой кобальта, лития, олова и вольфрама. Для этого разрабатываются месторождения вольфрама Баян, Аксоран, Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское, Богуты. Tin One Mining работает над запуском производства олова, Сreada Corporation и "Алатау Литий" занимаются разведкой лития. Точный объем добычи будет понятен после разведочных работ, которые в среднем занимают два-три года.
В Минпроме не преминули заметить, что Казахстан занимает ведущие позиции по выпуску ряда таких продукций, как титан, бериллий и тантал. Для дальнейшего роста привлекаются иностранные партнеры. В том числе за счет облегчения законодательства в сфере недропользования принят ряд нормативно-правовых актов.
На сегодня с учетом открытия всей территории страны для разведки твердых полезных ископаемых доступно 1,6 млн кв. км. Проводятся электронные аукционы. По итогам онлайн-торгов в августе и декабре 2023 года подписной бонус по участкам недр составил порядка 3,5 млрд тенге. В геологоразведку страны пришли новые зарубежные компании.
Помимо этого, автоматизированы подача документов и выдача лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых, доступна в режиме онлайн интерактивная карта с 50 тыс. вторичных геологических отчетов.
Между тем партнер EY Виктор Коваленко, оценивая планы Казахстана по развитию критических минералов, отметил, что во многим их используют при создании комплектующих для современных компьютеров, планшетов, телефонов и солнечных панелей. Также данные полезные ископаемые необходимы для производства плат для аккумуляторов электромобилей, систем возобновляемой энергии, а также постоянных магнитов и высокотемпературных сверхпроводников, ракетных двигателей, металлоконструкций, дорог, жилья, железнодорожных линий и электросетей.
В Центральной Азии, по подсчетам EY, сосредоточены 39% мировых запасов марганцевой руды, 30% хрома, 20% свинца, 13% цинка, 9% титана, а также значительные запасы других критически важных материалов. В связи с этим государства региона уже входят в число 20 крупнейших мировых производителей некоторых критических материалов.
Казахстан играет значительную роль в мировой горнодобывающей промышленности, являясь крупнейшим производителем урана, вторым производителем хрома и 10-м по величине поставщиком меди с долей 4% в мировом производстве.
"Страна могла бы производить около половины из 30 важнейших материалов, которые Евросоюз определяет как критически важные, включая никель, кобальт, литий, вольфрам и редкоземельные элементы", – отметил Коваленко.
Он добавил, что из-за неравномерности добычи полезных ископаемых в мире у страны есть возможности для диверсификации поставок. Но проблема заключается в том, что в сфере добычи критических минералов требуется проделать серьезную работу для соответствия нарастающему уровню спроса, необходимому для достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.
Казахстан находится в числе стран, которые приступили к разработке стратегии развития электромобильной отрасли с привлечением зарубежных партнеров. По словам Коваленко, у республики есть серьезные планы по выпуску электрокаров. С 2022 года на отечественных предприятиях ведется сборка электробусов.
На этом фоне хорошим подспорьем эксперт назвал строительство завода по переработке или утилизации литиевых батарей.
"Рециклинг автомобильных аккумуляторов нужен не только из экологических, но и из экономических соображений. Роль повторного использования редких материалов будет расти по мере их удорожания в условиях бума электромобильности. При этом немаловажную роль играет и сырьевая безопасность – необходимо на первых порах начинать избегать зависимости от поставщиков критических минералов, которые используются при производстве батарей", – пояснил Коваленко.
Оставьте свой комментарий первым.