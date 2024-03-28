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Большая вода: в МЧС показали на видео спасение людей в Костанайской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Большая вода: в МЧС показали на видео спасение людей в Костанайской области
кадр из видео
Из затопленных сёл ночью эвакуировали 150 человек.

Ночью в Костанайской области провели спасательную операцию в пострадавших от паводков населённых пунктах, сообщает МЧС РК.

С затопленных территорий эвакуировали жителей села Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз, Жанакала и девяти зимовок Костанайской области.


"Мероприятие прошло с привлечением воздушных судов Министерства обороны. Спасли более 150 местных граждан, в том числе 63 несовершеннолетних", – сообщили в МЧС.


Людей на вертолётах доставили в эвакуационные пункты Аркалыка. 

Сложная паводковая ситуация также сложилась в ЗКО. На подмогу туда направились силы и средства ДЧС Мангистауской области. Ночью из Алматы в регион также вылетели военнослужащие воинской части 28237 МЧС РК. 







Источник: informburo.kz
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