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Неисправный алкотестер использовали на водителях в Актобе и арестовывали их – соцсети

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Неисправный алкотестер использовали на водителях в Актобе и арестовывали их – соцсети
Фото из открытых источников
В Сети появилась жалоба на полицейских и экспертов в Актобе, которые якобы использовали неисправный алкотестер на водителях и лишали их управления ТС и свободы, передает ИА «NewTimes.kz».

«Добрые Актюбинские полицейские и местные эксперты взяли неисправный алкотестер и успешно лишали водителей прав и свободы. Гражданин С., отсидев 15 суток, теперь судится с виновниками. Неизвестно, сколько человек они оформили», - говорится в публикации.


Редакции NT в актюбинском областном центре психического здоровья сообщили, что указанный врач нарколог проводил первичное медицинское освидетельствование данного гражданина согласно приказа 203/2020 от 25 ноября прошлого года.

«Были выявлены проявления легкой степени опьянения. С чем данный гражданин не согласился и подавал иск в суд, где дважды проиграл», - уточнили в центре.


Далее по его заявлению от 25 декабря прошлого года в РГП ДКТРМТИ по Актюбинской области провели проверку прибора алкотеста, по результатам которой 9 января нынешнего года его признали недгодным.

«В письме РГП ДКТРМ указаны ошибочно установленные сроки сертификации приборов «ДРАГЕР» 6820 производства 2018 года. Данные приборы согласно письма должны были проходить проверку каждые 6 месяцев. Обращаем ваше внимание на тот момент, что согласно сертификату, выданного на данный прибор, даже при установленном сроке периодичности проверки в 6 месяцев, на момент проведения медицинского освидетельствования гражданина, 14 июля прошлого года, аппарат был пригоден к эксплуатации и имел сертификат соответствия и пригодности до января 2024 года», - уточнили представители центра психздоровья.


Отмечается, что основой вынесения заключения медицинского освидетельствования, согласно приказа МЗ РК № 203, являются данные клинического обследования в виде комплексной оценки соматоневрологического и психического состояния освидетельствуемого.

«Обнаружение в выдыхаемом воздухе или биологических средах освидетельствуемого ПАВ, является дополнительным методом исследования. Поэтому в заключении № 6821 от 14.07.2023 года, выданном врачом наркологом, описаны клинические проявления легкой степени опьянения», - резюмировали специалисты.



Источник: newtimes.kz
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