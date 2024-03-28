«КазМунайГаз» переведет три НПЗ на увеличенный межремонтный период позже, чем планировал

Три крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, принадлежащих компании «КазМунайГаз», смогут уходить на плановый ремонт раз в три года к 2028, 2028 и 2026 году соответственно, сообщила компания.
«Три отечественных нефтеперерабатывающих завода КазМунайГаза готовятся перейти на увеличенный межремонтный период, когда они будут останавливаться на планово-предупредительные работы (ППР) не каждый год, а не более одного раза в три года… Наиболее подготовленным к переходу считается Шымкентский НПЗ, который к 2026 году, как ожидается, перейдет на трехлетний межремонтный период. Также предполагается, что два других завода КМГ подобный свой переход сделают к 2028 году», — говорится в опубликованном сообщении.
Заместитель председателя правления КМГ Дмитрий Макеев сообщил на брифинге в июле 2023 года, что Шымкентский НПЗ перейдет на трехлетний межремонтный период в течение двух лет, а остальные два завода – к 2027 году.
«Шымкентский завод, я так понимаю, в течение двух лет (перейдет на выход на капремонты раз в три года. – «Курсив»), Атырауский, Павлодарский завод – они до 2027 года», – сказал он на брифинге.
В КМГ не поясняют с чем связана задержка с переходом на более длительный межремонтный период.
До 2017 года казахстанские НПЗ уходили на капитальный ремонт ежегодно, работали по устаревшим требованиям к ежегодному проведению капитальных ремонтов. «КазМунайГаз» разработал новые правила по проведению ремонтов, в результате чего межремонтный период увеличился. В 2017 году три НПЗ вследствие ремонтных работ простояли в совокупности 140 дней, в 2022 году — 41 день.
Проект перехода на увеличенный межремонтный период заводов КМГ стартовал в 2016 году на Атырауском нефтеперерабатывающем (компания АНПЗ) и Павлодарском нефтехимическом (компания ПНХЗ) заводах, позже к проекту перехода подключился и Шымкентский НПЗ (компания ПКОП). Предварительно казахстанскими нефтепереработчиками был изучен аналогичный успешный опыт НПЗ таких мировых компаний, как Honeywell, Shell, ExxonMobile, PetroChin, Dupon, Reliance.
В КМГ отмечают, что за это время компании удалось заметно снизить интенсивность коррозионных процессов на НПЗ. В частности, проведены мероприятия по установке датчиков и купонов коррозии, нанесению лакокрасочных материалов и, при необходимости, замене оборудования или его элементов. С 2019 года наблюдается снижение интенсивности отказов на Атырауском НПЗ, связанных с потерей механической целостности. На ПНХЗ с 2018 года наблюдается общая динамика по снижению скоростей ржавления в системах блока оборотного водоснабжения. На ПКОП с начала 2023 года практически на всех установках скорость коррозии не превышает норму.
В настоящее время завершаются работы по техническому коррозионному аудиту на ПНХЗ, а к 2025 году планируется закончить обследования технологических установок на двух других казахстанских НПЗ.
Атырауский НПЗ планирует увеличить до 2027 года объем переработки сырья с 5,5 до 6,7 млн тонн, выход светлых нефтепродуктов — с 65% до 77%.
«Пока еще проблем доставляет старая часть АНПЗ, нетронутая модернизацией, оборудование которой работает еще с 40-х годов. Планируется замена ключевого оборудования этой части предприятия. Также в планах строительство газотурбинной электростанции, чтобы сделать электроснабжение более надежным и уменьшить риски аварийных сжиганий в атмосферу. Плюс будет установлена автоматизированная система экологического мониторинга (АСМ) на четырех технологических установках завода», — отмечают в КМГ.
На ПНХЗ в рамках инициативы по переходу на трехлетний межремонтный период в 2023 году был выполнен первый этап дооснащения технологических установок дублирующими предохранительными клапанами. В текущего года была запущена новая печь на установке производства битума, что позволяет нарастить потенциал его производства с 430 до 500 тыс. тонн в год. Завод также реализует проект строительства установки по производству водорода и проект строительства установки депарафинизации дизеля. В результате этих проектов завод сможет увеличить выпуск авиатоплива с 190 до 240 тыс. тонн в год, а также начать производство зимнего дизельного топлива в объеме около 155 тыс. тонн. Также осуществляются другие проекты, связанные с переходом.
Оставьте свой комментарий первым.