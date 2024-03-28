«КазМунайГаз» переведет три НПЗ на увеличенный межремонтный период позже, чем планировал

«Три отечественных нефтеперерабатывающих завода КазМунайГаза готовятся перейти на увеличенный межремонтный период, когда они будут останавливаться на планово-предупредительные работы (ППР) не каждый год, а не более одного раза в три года… Наиболее подготовленным к переходу считается Шымкентский НПЗ, который к 2026 году, как ожидается, перейдет на трехлетний межремонтный период. Также предполагается, что два других завода КМГ подобный свой переход сделают к 2028 году», — говорится в опубликованном сообщении.

«Шымкентский завод, я так понимаю, в течение двух лет (перейдет на выход на капремонты раз в три года. – «Курсив»), Атырауский, Павлодарский завод – они до 2027 года», – сказал он на брифинге.

«Пока еще проблем доставляет старая часть АНПЗ, нетронутая модернизацией, оборудование которой работает еще с 40-х годов. Планируется замена ключевого оборудования этой части предприятия. Также в планах строительство газотурбинной электростанции, чтобы сделать электроснабжение более надежным и уменьшить риски аварийных сжиганий в атмосферу. Плюс будет установлена автоматизированная система экологического мониторинга (АСМ) на четырех технологических установках завода», — отмечают в КМГ.

Три крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, принадлежащих компании «КазМунайГаз», смогут уходить на плановый ремонт раз в три года к 2028, 2028 и 2026 году соответственно, сообщила компания.Заместитель председателя правления КМГ Дмитрий Макеев сообщил на брифинге в июле 2023 года, что Шымкентский НПЗ перейдет на трехлетний межремонтный период в течение двух лет, а остальные два завода – к 2027 году.В КМГ не поясняют с чем связана задержка с переходом на более длительный межремонтный период.До 2017 года казахстанские НПЗ уходили на капитальный ремонт ежегодно, работали по устаревшим требованиям к ежегодному проведению капитальных ремонтов. «КазМунайГаз» разработал новые правила по проведению ремонтов, в результате чего межремонтный период увеличился. В 2017 году три НПЗ вследствие ремонтных работ простояли в совокупности 140 дней, в 2022 году — 41 день.Проект перехода на увеличенный межремонтный период заводов КМГ стартовал в 2016 году на Атырауском нефтеперерабатывающем (компания АНПЗ) и Павлодарском нефтехимическом (компания ПНХЗ) заводах, позже к проекту перехода подключился и Шымкентский НПЗ (компания ПКОП). Предварительно казахстанскими нефтепереработчиками был изучен аналогичный успешный опыт НПЗ таких мировых компаний, как Honeywell, Shell, ExxonMobile, PetroChin, Dupon, Reliance.В КМГ отмечают, что за это время компании удалось заметно снизить интенсивность коррозионных процессов на НПЗ. В частности, проведены мероприятия по установке датчиков и купонов коррозии, нанесению лакокрасочных материалов и, при необходимости, замене оборудования или его элементов. С 2019 года наблюдается снижение интенсивности отказов на Атырауском НПЗ, связанных с потерей механической целостности. На ПНХЗ с 2018 года наблюдается общая динамика по снижению скоростей ржавления в системах блока оборотного водоснабжения. На ПКОП с начала 2023 года практически на всех установках скорость коррозии не превышает норму.В настоящее время завершаются работы по техническому коррозионному аудиту на ПНХЗ, а к 2025 году планируется закончить обследования технологических установок на двух других казахстанских НПЗ.Атырауский НПЗ планирует увеличить до 2027 года объем переработки сырья с 5,5 до 6,7 млн тонн, выход светлых нефтепродуктов — с 65% до 77%.На ПНХЗ в рамках инициативы по переходу на трехлетний межремонтный период в 2023 году был выполнен первый этап дооснащения технологических установок дублирующими предохранительными клапанами. В текущего года была запущена новая печь на установке производства битума, что позволяет нарастить потенциал его производства с 430 до 500 тыс. тонн в год. Завод также реализует проект строительства установки по производству водорода и проект строительства установки депарафинизации дизеля. В результате этих проектов завод сможет увеличить выпуск авиатоплива с 190 до 240 тыс. тонн в год, а также начать производство зимнего дизельного топлива в объеме около 155 тыс. тонн. Также осуществляются другие проекты, связанные с переходом.