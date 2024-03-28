«Не надо геройствовать». В МВД РК рассказали, как вести себя при теракте

«На сегодняшний день мы работу проводим, с тем чтобы дополнительно проверить все эти объекты, и те, которые у нас были проверены раньше. Где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки, те, которые не проверяли, еще раз проверим, по остальным, по крайней мере, пойдем, побеседуем с собственниками, посмотрим по вопросам технической укрепленности и дадим рекомендации», — рассказал Лепеха в кулуарах пленарного заседания сената.

«Понятно, что если нет соответствующей компетенции, то не надо геройствовать. Мы смотрим тоже, что там (в «Крокус Сити Холле» — прим. ред) произошло, как произошло, какие-то рекомендации…. допустим по школам, мы с Минпросвещения расписали алгоритм, что нужно учителю закрыться в классе, забаррикадироваться, не выходить, отойти от окон. А здесь очень сложно, единственное, без паники как можно быстрее покинуть место», — добавил замминистра внутренних дел.

В Казахстане после теракта в московском «Крокус Сити Холле» проведут комплексную проверку всех объектов, потенциально уязвимых для террористических атак, сообщил замминистра внутренних дел РК Игорь Лепеха. Он также дал рекомендации гражданам, как вести себя при подобных экстремальных ситуациях.По его словам, полицейские проверят все большие торговые центры, концертные залы и места скопления людей площадью свыше 500 кв. м, в том числе объекты образования и здравоохранения.Он также отметил, что с января 2024 года в Казахстане действует обязательная дактилоскопия для иностранных граждан, что уже помогло выявить 10 преступников, пытавшихся въехать в страну.Кроме того, Лепеха объяснил алгоритм действий при теракте. Он рекомендует гражданам не поддаваться панике и, если возможно, покинуть место происшествия.Ранее депутат фракции Amanat Айдос Сарым заявил, что Казахстан должен изучить и извлечь необходимые уроки из теракта, произошедшего в московском «Крокус Сити Холле». Он в депутатском запросе премьер-министру Олжасу Бектенову предложил изменить алгоритмы проведения массовых мероприятий.Контекст. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что нападение совершила группа в составе до пяти человек. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.По делу о теракте уже задержали 11 человек. По версии следствия, в их числе участники атаки на концертный зал в Москве. Восемь из них уже доставили в СИЗО.Первыми сразу после задержания арестовали четверых граждан Таджикистана. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.Вечером 25 марта стали известны имена еще троих арестованных: это Исроил Исломов и два его сына — Диловар и Аминчон. По данным следствия, Диловор – бывший владелец автомобиля, на котором скрылись из Москвы обвиняемые в нападении. Исломовы тоже останутся в СИЗО как минимум до 22 мая. СМИ писали, что трое мужчин самостоятельно пришли в полицию, когда увидели свою бывшую машину в новостях о теракте.