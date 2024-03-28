Потопы в Казахстане: премьер Бектенов выступил с заявлением

"Как вы знаете, в ряде наших регионов произошло значительное увеличение уровня воды, которое привело к паводкам. Все силы мобилизованы. В круглосуточном режиме работают республиканский и региональные оперативные штабы.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, КНБ - всего порядка 4 тысяч человек и более 1,3 тысячи единиц техники. В труднодоступных местах эвакуация проводится на вертолетах, работы продолжаются и будут осуществляться до полного снятия угрозы населению. Ситуация находится на усиленном контроле. Со стороны правительства и акиматов будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что всем пострадавшим от паводков в Казахстане будет оказана помощь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.Премьер прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, чтобы проверить состояние Петропавловского, Сергеевского гидроузлов и проинспектировать ход противопаводковых мероприятий.Бектенов поручил акимату СКО завершить все запланированные превентивные мероприятия, МЧС - подготовиться на случай ухудшения паводковой обстановки, мобилизовать силы и технику.По информации МЧС, наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау.