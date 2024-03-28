Куда уходят средства казахстанцев от утильсбора

В среду в кулуарах мажилиса журналисты спросили у министра, за что наши соотечественники платят утилизационный сбор, ведь в стране нет завода, занимающего утилизацией старых автомобилей. Тогда как граждане уже не первый год просят отменить этот вид платежа, - передает корреспондент Almaty.tv.
"Никакая утилизация – ее невозможно построить за 1-2 года. Когда вы сравниваете с другими странами, утилизационные сборы Европы и т.д. Очень долгий период занимает построение системы утилизации", - сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.
По словам министра, ставка утильсбора в нашей стране ниже, чем в Турции и ряде других стран. Поэтому ведомство намерено и дальше поддерживать автопром, чтобы обеспечить работу заводов в Казахстане и сохранить рабочие места. Между тем, отдельные депутаты возмутились работой профильного Министерства касательно утильсбора.
"Мы не получили ни одного письма от вашего Министерства. Мы не получили ни одного официального ответа. Я хочу спросить. Почему вы выступаете против того, чтобы снизить эти выплаты в настоящее время? Какие есть основания?", - уточнил депутат мажилиса Парламента РК Нартай Сарсенгалиев.
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