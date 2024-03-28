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Казахстанца оштрафовали на 664 тысячи тенге за ролик в YouTube

Просмотров:301 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Казахстанца оштрафовали на 664 тысячи тенге за ролик в YouTube
Фото из открытых источников
Житель костанайской области заплатит крупный штраф за ролик в YouTube. Дело об административном правонарушении рассмотрел Карабалыкский районный судом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационный портал Алау.

Как следует из материалов дела, 13 февраля мужчина выложил в YouTube видеоролик, в котором высказывал свое мнение о непрофессионализме участкового инспектора полиции, некачественном составлении протокола об административном правонарушении, схемы ДТП и, как следствие необоснованном обвинении другого гражданина в совершении аварии.

"Судом установлено, что С., заведомо зная, что постановлениями отдела полиции и судов Б. признан виновным в совершении ДТП, в своем видеоролике распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство участкового инспектора полиции, подрывающие его репутацию с использованием социальных сетей", - говорится в материале.


Постановлением суда житель Костанайской области был признан виновным в клевете. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 180 месячных расчетных показателей – 664 560 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.


Источник: tengrinews.kz
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