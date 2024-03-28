Утилизацию автомобилей передадут в частные руки в РК

Изначально право на утилизацию машин было в руках монополиста — частной компании Алии Назарбаевой «Оператор РОП». Потом право отошло в собственность государству и оператором по утилизации стало АО «Жасыл даму».

«Раньше была монополия. Только одно предприятие занималось утилизацией. Мы изучили рынок и внесли соответствующие изменения. Теперь утилизацией смогут заниматься все предприятия, которые имеют на это разрешение ОКЭД. Таких предприятий в Казахстане 196. Может быть не все будут работать, но во всяком случае сегодня мы отдаем это на рынок. Теперь в каждом регионе бизнес сможет заниматься утилизацией», - сказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию стран Центральной Азии.

В Казахстане утилизацию автомобилей снова передадут в частные руки, но теперь это не будут руки одной только Алии Назарбаевой. Власти хотят внедрить в эту сферу рыночные правила игры, сообщает Orda.kz.Прежде монопольное право на проведение утильсбора принадлежало ТОО «Оператор РОП», которое связывают с Алией Назарбаевой. Президент Касым-Жомарт Токаев в январе 2022 года поручил лишить «Оператора РОП» монополии и передать полномочия на утильсбор государственной структуре. После этого функции оператора передали АО «Жасыл даму».В конце 2023 года казахстанцы начали массово подписывать петицию за отмену утилизационного сбора.