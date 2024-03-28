Алматинцы оказались в центре апокалипсиса

"В этом году Алмата все спецэффекты нам хочет показать", "Сегодня меня на работе похвалили, поэтому погоду испортил", "Капец, гром, молния, ураган и дождь. Капли как большой виноград", "Нас, алматинцев, ничем не напугать", "Апокалипсис начался", – пишут пользователи под публикацией.

Фото пользователя с ником Roma Starkov

Фото предоставлено читателями Tengrinews.kz

Сегодня вечером в Алматы шквалистый ветер поднял в воздух массы пыли и песка, а следом хлынул ливень. Около 17:30 в городе резко ухудшилась погода и алматинцы начали публиковать видеоролики в соцсетях, показывая, что происходит у них за окном. Подробнее рассказывает Tengri Life.Отметим, ранее синоптики прогнозировали переменную облачность в Алматы. Судя по всему, горожане не ожидали, что окажутся в центре "апокалипсиса". В TikTok пользователи публикуют многочисленные видеоролики: кто-то снял стихию из дома, а кто-то прямо с улицы. Все это выглядит действительно устрашающе.Жители города, выкладывая ролики, вопрошают, что случилось с погодой. Ведь в первой половине дня в Алматы было солнечно и ничто не предвещало буйства стихий.Эта алматинка поделилась видеороликом, который сняла во время сильного порыва ветра.Читатели отправляют видео и фото в редакцию Tengri Life, в которых показывают обстановку. К примеру, горожане успели заснять пушистые облака, которые внезапно покрыли ясное небо.Довольно художественной получилась фотография белых облаков, которые также прислал читатель Tengri Life.Не обошлось и без аварийных ситуаций. Сильный порыв ветра повалил дерево прямо на автомобиль.Ветер срывает листы с крыш жилых домов – видеоролик ниже предоставил нам один из жителей ЖК "Ырысты".Обвалилась и облицовка жилого комплекса на Абая, которая повредила стоящий рядом автомобиль.По информации читателей, кабинки на Кок-Тобе в момент ливня остановили движение. Однако, когда мы связались со станцией канатной дороги, оператор сообщил, что все работает в штатном режиме до 21:00.