Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС изменится 1 апреля

В ЕАЭС 1 апреля заканчивается период беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на сумму до 1000 евро, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина Казахстана.

Поскольку в Евразийской экономической комиссии не принимали решения о продлении повышенного порога стоимости товаров для беспошлинного ввоза, этот порог вновь составит 200 евро, как было с января 2020 по март 2022 года.

Заканчивается срок действия повышенного порога, который временно ввели в 2022 году, а затем продлевали.В апреле 2022 года порог повысили с целью поддержать заказчиков товаров для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. Мера охватывала товары, которые путник ввозит при себе или багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, а также почтой.Через год срок действия повышенного порога продлили на полгода. В сентябре Евразийская экономическая комиссия снова решила продлить его на шесть месяцев.