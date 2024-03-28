Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины

"Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться двумя наземными маршрутами - через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна", - говорится в сообщении.

Контактный номер Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях):+380673470408

Посольство Казахстана в Украине в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области. Обращение ведомство опубликовало в своем telegram-канале, передает Tengrinews.kzВ посольстве также призвали граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.