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Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 21:41
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины
Фото: t.me/uniannet
Посольство Казахстана в Украине в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области. Обращение ведомство опубликовало в своем telegram-канале, передает Tengrinews.kz

"Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться двумя наземными маршрутами - через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна", - говорится в сообщении.


В посольстве также призвали граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.

Посольство Казахстана в Украине опубликовало номера телефонов горячей линии для граждан Казахстана:

Контактный номер Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях):+380673470408


Источник: tengrinews.kz
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