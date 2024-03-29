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Вернут ли казахстанцам неиспользованные деньги за ОСМС

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Вернут ли казахстанцам неиспользованные деньги за ОСМС
Фото из открытых источников
Вернут ли казахстанцам неиспользованные деньги за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)? На этот вопрос ответили в Фонде медстрахования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возвращать казахстанцам, не обращающимся за помощью в больницы и поликлиники, 50 процентов от общей суммы их выплат в Фонд обязательного медицинского страхования.

По словам заместителя председателя Фонда социального медицинского страхования Ильяса Мухамеджана, система ОСМС не предполагает получение некоего кешбэка.

"Скажем так, система ОСМС является обязательной, социальной и солидарной. Смысл ее заключается в том, что, несмотря на размеры взносов и отчислений в систему, все получают эту помощь одинаково, по мере необходимости. Все средства, поступающие в фонд, направляются на оплату медицинской помощи и ежемесячно выплачиваются каждому поставщику. То есть счета не накопительные и персональные. Средства аккумулируются и направляются на необходимую медицинскую помощь гражданам в системе ОСМС. Оплачивая, например, обязательное страхование ответственности водителей, по истечении года без ДТП никто же не требует вернуть средства", - пояснил Мухамеджан.


По его словам, выплаты в Фонд обязательного медицинского страхования хранятся не на счетах фонда, а на специальном счете в Национальном банке. Накопительный счет, в свою очередь, может создать еще больший социальный разрыв между гражданами, так как одни смогут накопить миллионы за короткие сроки, а другим придется собирать деньги годами.

"Средства попадают не на личные счета фонда, а аккумулируются на специальном счете в Нацбанке. И говорить о том, что этот счет должен быть персонально у каждого, тоже неправильно. Представим ситуацию: вы самостоятельно внесли в систему ОСМС 51 тысячу тенге (минимальный взнос - 4250 тенге в месяц). Что вы можете получить на эти деньги в случае, если вам потребуется помощь? Сдать несколько видов анализов, УЗИ, ЭКГ и пройти консультацию у врача. Все. Если вам понадобится какая-то операция или лечение, их стоимость начинается от 150-180 тысяч до нескольких миллионов тенге. Таким образом, чтобы накопить эту сумму, вам потребуется ждать еще несколько лет. Поэтому говорить о накопительных счетах не совсем правильно", - заключил зампред фонда.


Источник: tengrinews.kz
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