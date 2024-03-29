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Более 450 домов затопило в Западно-Казахстанской области

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Более 450 домов затопило в Западно-Казахстанской области
Фото: МЧС РК
В Западно-Казахстанской области затопило более 450 жилых домов. Казахстанцев эвакуируют на лодках и вертолетах. Власти региона обещают возместить ущерб и оказать всю необходимую помощь.

По данным МЧС РК, всего подтоплено 455 жилых домов, пять подвальных помещений многоэтажных домов и 17 социальных объектов.

«Два вертолета Минобороны задействовали в спасательных работах в Каратобинском районе. Оттуда эвакуировали 350 человек в школу села Коржын. В поселке Аксу из 46 домов эвакуировали 150 человек», — говорится в сообщении.




В противопаводковых работах задействованы 953 человека, 411 единиц техники ДЧС и МИО.

«Всего по области откачано 351 тыс. кубометров талых вод, уложили почти 21,5 тыс. штук мешкотары с инертными материалами», — рассказали спасатели.


Глава региона Нариман Турегалиев встретился с сельчанами и сообщил, что им окажут помощь со стороны государства.

«В результате стихийного бедствия пострадали несколько районов области. Принято решение о создании специальной комиссии по возмещению ущерба. В настоящий момент идет подсчет нанесенного ущерба. Со стороны государства будет оказана соответствующая помощь», — сообщил аким области.


Ситуация с паводками во многих регионах Казахстана остается напряженной. По данным МЧС, из подтопленных населенных пунктов Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей эвакуировали 2 054 человека, из них 613 детей. Около 960 человек — жители населенных пунктов Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей остаются в пунктах временного размещения.


Источник: kursiv.media
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