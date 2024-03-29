Переехал машиной: жестокое убийство произошло в Алматы

Как рассказали жители дома, нападавший живет вместе с родителями в этом ЖК уже много лет. Также жители рассказывают, что мужчина якобы имеет проблемы с наркозависимостью. Этой ночью он вернулся домой. Когда охранник начал закрывать ворота - мужчина на джипе переехал его несколько раз, затем вышел из машины и добил его кулаками. Свидетелями шокирующего преступления стали жители ЖК "Меркур Таун".

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"Он наезжал на него несколько раз джипом и потом вышел и прыгал на голове у человека. После чего поставил машину и пошел домой. Его крики и стоны слышать невозможно. У Нурбола порваны вены, практически оторвана нога, раздавлены легкие. Он умер в реанимации", - сообщила жительница дома.

"По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства преступления устанавливаются", - проинформировали в пресс-служба ДП Алматы.

Зверское преступление произошло в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Житель элитного ЖК несколько раз переехал охранника на автомобиле. Все это попало на видео.Охранника увезли в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался.Известно, что у погибшего остались трое детей.Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по факту убийства возбуждено уголовное дело.