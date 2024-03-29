Прямой эфир суда над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым проходит с участием присяжных заседателей. Всего присяжных 12. 10 из них - основные, двое - запасные. Их выбрали из 300 кандидатов. Ранее мы писали о том, как работает суд присяжных в Казахстане.

Заседание суда сегодня разделено на две части: в 10:00 и 14:30.

В Астане проходит судебный процесс над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве Салтанат Нукеновой. Tengrinews.kz ведет онлайн-трансляцию.Онлайн-трансляцию судебных заседаний по делу Бишимбаева также можно посмотреть на странице Tengrinews.kz в Instagram.- доказано ли, что деяние имело место;- доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;- виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью "Убийство, совершенное с особой жестокостью". 16 января стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание".- статья 110, часть 2, пункт 1 Уголовного кодекса "Причинение физических и психически страданий путем систематического нанесения побоев с применением насильственных действий, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного";- статья 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью";- статья 14, часть 2, пункт 2 – по версии обвинения, в действиях Бишимбаева усматривается опасный рецидив преступления.- статья 432 Уголовного кодекса "Укрывательство преступления";- статья 434 "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".