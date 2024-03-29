Прямой эфир суда над Куандыком Бишимбаевым

В Астане проходит судебный процесс над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве Салтанат Нукеновой. Tengrinews.kz ведет онлайн-трансляцию.
Суд над Куандыком Бишимбаевым проходит с участием присяжных заседателей. Всего присяжных 12. 10 из них - основные, двое - запасные. Их выбрали из 300 кандидатов. Ранее мы писали о том, как работает суд присяжных в Казахстане.
Заседание суда сегодня разделено на две части: в 10:00 и 14:30.
Онлайн-трансляцию судебных заседаний по делу Бишимбаева также можно посмотреть на странице Tengrinews.kz в Instagram.
Разобравшись в деле, присяжные в совещательной комнате должны ответить на три основных вопроса:
- доказано ли, что деяние имело место; - доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; - виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.
Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью "Убийство, совершенное с особой жестокостью". 16 января стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание".
В чем обвиняют Бишимбаева:
- статья 110, часть 2, пункт 1 Уголовного кодекса "Причинение физических и психически страданий путем систематического нанесения побоев с применением насильственных действий, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного"; - статья 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью"; - статья 14, часть 2, пункт 2 – по версии обвинения, в действиях Бишимбаева усматривается опасный рецидив преступления.
В чем обвиняют второго подсудимого Байжанова:
- статья 432 Уголовного кодекса "Укрывательство преступления"; - статья 434 "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".
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