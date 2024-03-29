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Ветряные электростанции на миллиард долларов построят китайцы в Казахстане

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Ветряные электростанции на миллиард долларов построят китайцы в Казахстане
Фото из открытых источников
Реализацию новых инвестпроектов в сфере энергетики стоимостью более одного млрд долларов обсудил президент Касым-Жомарт Токаев с китайскими инвесторами во время своего визита в КНР, сообщает Orda.kz.

По информации пресс-службы Акорды, в ходе рабочего визита в город Ваньнин президент Казахстана встретился с председателем совета директоров китайской State Power Investment Corporation Лю Миншэном. Темой их беседы стало развитие сотрудничества в энергетической сфере, прежде всего в отрасли возобновляемых источников энергии.

«Глава одной из крупнейших китайских энергетических компаний рассказал о реализации новых инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций совокупной мощностью 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях с ориентировочным объёмом инвестиций более 1 млрд долларов», — сообщили в Акорде.


Лю Миншэн также рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе China Power International Holding (дочерней компании State Power Investment Corporation) в Казахстане. По его словам, за последние пять лет китайские инвесторы реализовали проект по развитию ветряной энергетики в Жанатасе и построили солнечную электростанцию в Караганде. Китайские бизнесмены планируют изучить перспективы реализации масштабных проектов по гидроэнергетике и по строительству парогазовых турбин в Казахстане.


Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении лучших международных технологий и практик в отрасли возобновляемых источников энергии. Он пригласил главу китайской корпорации принять участие в Международном форуме Астана, который должен пройти в июне.

Между тем не все китайские инвестиции в Казахстан окупаются. Недавно стало известно, что в КНР попали под следствие по делу о коррупции топ-менеджеры банка, выделявшего деньги на печально известный проект строительства ЛРТ в Астане.


Источник: orda.kz
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