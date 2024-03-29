КНБ взыскал 12 млн тенге с Назарбаев Университета

— Иск РГУ «Комитет национальной безопасности Республики Казахстан» — удовлетворить. Взыскать с Автономная организация образования «Назарбаев Университет» в доход государства пеню в размере 12 038 750 (двенадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) тенге, государственную пошлину 361 162 (триста шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) тенге, — такой вердикт вынес судья Асан Бакишев.

Комитет национальной безопасности РК выиграл суд против Назарбаев Университета по решению межрайонного экономического суда столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.Отмечается, что на решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию по гражданским делам суда города Астаны через специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, — со дня направления им копии решения.По материалам дела, 13 июля 2021 года КНБ заключил с автономной организацией образования «Назарбаев Университет» договор на программно-целевое финансирование научно-исследовательской работы. Ее тема — интеллектуальные криптографические системы: разработка аппаратно-программного комплекса (АПК). Срок исполнения — до конца 2023 года.Согласно информации из судебного кабинета, в вузе должны были разработать АПК для машинного дешифрования шифрованного SSL/TLS-трафика. Требуемая КНБ неустойка за нарушение сроков составила 10% от общей (120 383 750 тенге) по договору.