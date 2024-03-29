КНБ взыскал 12 млн тенге с Назарбаев Университета

Комитет национальной безопасности РК выиграл суд против Назарбаев Университета по решению межрайонного экономического суда столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Иск РГУ «Комитет национальной безопасности Республики Казахстан» — удовлетворить. Взыскать с Автономная организация образования «Назарбаев Университет» в доход государства пеню в размере 12 038 750 (двенадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) тенге, государственную пошлину 361 162 (триста шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) тенге, — такой вердикт вынес судья Асан Бакишев.
Отмечается, что на решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию по гражданским делам суда города Астаны через специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, — со дня направления им копии решения.
По материалам дела, 13 июля 2021 года КНБ заключил с автономной организацией образования «Назарбаев Университет» договор на программно-целевое финансирование научно-исследовательской работы. Ее тема — интеллектуальные криптографические системы: разработка аппаратно-программного комплекса (АПК). Срок исполнения — до конца 2023 года.
Согласно информации из судебного кабинета, в вузе должны были разработать АПК для машинного дешифрования шифрованного SSL/TLS-трафика. Требуемая КНБ неустойка за нарушение сроков составила 10% от общей (120 383 750 тенге) по договору.
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