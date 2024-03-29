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Казахстан намерен вернуть незаконно приобретенные активы на 85 млрд тенге

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Казахстан намерен вернуть незаконно приобретенные активы на 85 млрд тенге
фото: lsm.kz
В Казахстане одобрили ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на сумму свыше 85 млрд тенге. Такое решение приняла уполномоченная комиссия, передает LS.

Известно, что среди возвращаемых государству объектов есть жилые и административные здания в стране и за ее пределами. А также денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия и более 10 тыс. га земли.

Также комиссия согласилась внести в суд иск об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью свыше 10 млрд тенге.


"По ее решению реестр субъектов закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых комитетом по возврату активов Генпрокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия", – подчеркнули в правительстве.


В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов отметил о недопустимости давления на бизнес. По его словам, все возвращенные государству средства будут направлены на социально полезные цели.

Ранее LS писал, что в 2022-2023 годах страна смогла восстановить права на активы примерно на триллион тенге. В том числе из-за рубежа было возвращено $589 млн.


Источник: lsm.kz
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