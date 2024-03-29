Казахстан намерен вернуть незаконно приобретенные активы на 85 млрд тенге

Также комиссия согласилась внести в суд иск об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью свыше 10 млрд тенге.

"По ее решению реестр субъектов закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых комитетом по возврату активов Генпрокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия", – подчеркнули в правительстве.