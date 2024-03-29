Генпрокурор поручил проверить ряд объектов в Казахстане

"Берик Асылов поручил проверить защищенность объектов, уязвимых в террористическом отношении, особенно при проведении культурно-массовых и иных мероприятий с участием большого количества людей. В рамках этой работы прокуроры изучат лучшие мировые практики по своевременному выявлению и пресечению террористических угроз в таких местах", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта в московском "Крокус сити холле" произошел крупный теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и начала расстреливать окружающих. Затем здание было подожжено. В результате, по последним данным, погибли 143 человека, около 150 получили ранения.

Генеральный прокурор Берик Асылов поручил проверить защищенность объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает корреспондент Tengrinews.kz.Генпрокурор провел совещание с прокурорами областей и районов.На совещании также было обращено внимание на профилактику таких правонарушений, как вандализм и хулиганство, совершаемых зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Приведены примеры, когда магазины круглосуточно торгуют алкоголем, несмотря на запреты.Также глава надзорного органа дал задание прокурорам мерами координации обеспечить повышение эффективности работы комиссий по профилактике правонарушений при акимах областей.Ранее в МВД рассказали о дополнительных проверках объектов, уязвимых в террористическом отношении. Среди них - все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 квадратных метров, а также объекты образования, здравоохранения и другие места скопления людей.