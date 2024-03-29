"Я что, убил её?" Бишимбаев хотел покончить с собой после случившего, рассказал свидетель

"Ближе к 19.00 позвонил Байжанов (Бахытжан, второй подсудимый. – Авт.) на телефон и сказал подняться в BAU. Сказал быстро подняться, не сказал для чего. Там уже была скорая помощь. Куандык (Бишимбаев. – Авт.) был с ножом в руках. Я испугался. Он ушёл в сторону туалета общего, там четыре кабинки было. Мы чересчур испугались, сразу же за ним пошли. Забрали нож и ждали полицию. Через минут 15 минут полиция приехала", – сказал бармен.

"Бишимбаев был в слезах. "Зачем это было? Зачем я сделал?" – что-то такое говорил. Потом только я узнал, что произошло убийство. Он не сопротивлялся, отдал нож, был податливым. Он был пьяным", – добавил свидетель.

"Когда пришёл, увидел, что Бишимбаев ходил с ножом в руках и как я понял, хотел убить себя. А Бахытжанов ходил рядом, держал его, чтобы он не мог убить себя, поранить. После того, как мы забрали нож у него, он пытался зайти на кухню и взять другой нож. Когда приехала полиция, я узнал, что их вызвал Бахытжан, а в кабинке лежит труп жены. Когда мы его держали, Бишимбаев говорил, что он убил свою жену и что она лежит в кабинке. Из-за этого, скорее всего, он хотел себя убить тоже", – озвучила прокурор показания бармена.

"Он сказал: "Я что, убил её?". Он переспрашивал: "Я что, убил её?", – сказал бармен.

Когда свидетель поднялся в ресторан, то увидел Бишимбаева с ножом и в слезах.Сотрудник ресторана, в котором произошло убийство Салтанат Нукеновой, рассказал, в каком состоянии был подсудимый Куандык Бишимбаев до приезда полиции.Во время судебного заседания бармен ресторана рассказал, что 9 ноября работал не в заведении BAU, а на первом этаже "Гастроцентра".По его словам, фельдшеры скорой помощи работали в VIP-кабинке №1, а он вместе с Бишимбаевым и Байжановым находился в общем зале ресторана.Прокурор Айжан Аймаганова процитировала показания свидетеля, которые он дал ранее во время досудебного расследования.Свидетель согласился с предыдущими своими показаниями.В столичном суде продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняют экс-министра Куандыка Бишимбаева. Подсудимый изъявил желание дать пояснение словам брата убитой Нукеновой.