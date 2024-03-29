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В отношении замглавы полиции Алматы завели и прекратили уголовное дело

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 19:17
В отношении замглавы полиции Алматы завели и прекратили уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Антикор прекратил досудебное расследование в отношении заместителя начальника департамента полиции Алматы Нурлана Аманбека. Об этом редакции КазТАГ сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана. Ранее журналисты уличили полицейского в проведении пышной свадьбы сына в дорогостоящем ресторане с участием известных казахстанских звезд.

Антикоррупционная служба возбудила уголовное дело в отношении Нурлана Аманбека, которое, как выяснили журналисты, в итоге было прекращено.

«27 марта 2022 года на основании пункта 2 части 1 статьи 35 ДАПК (антикоррупционной службой) по Алматы досудебное расследование в отношении Аманбека Н.А. прекращено», — сообщили в МВД на запрос КазТАГа.


В министерстве добавили, что Аманбек продолжает службу в органах внутренних дел. С февраля 2024 года он исполняет обязанности заместителя начальника департамента полиции Алматы.

«По результатам ранее проведенного служебного расследования информация о неправомерных действиях начальника УАП ДП Алматы, опубликованная в телеграм-канале Kozachkov offside, не нашла своего объективного подтверждения», — добавили в полиции.


В 2022 году известный журналист Михаил Козачков опубликовал видеозапись, сделанную на одной из алматинских свадеб. Он заподозрил полицейского Нурлана Аманбека в проведении пышной свадьбы сына на 400 человек в дорогостоящем ресторане с участием Кайрата Нуртаса, Макпал Жунусовой, Турсунбека Кабатова и других отечественных звезд.

«Прислали видео с одной из алматинских свадеб. В описании сказано, что женился сын начальника административной полиции Нурлана Аманбека. Не знаю, правда это или нет, но в ролик попал кусочек тоста, посвященного родителям, а папу называют Нуреке. И внешне похож. Если это Аманбек женил своего сына, то мы все должны порадоваться за нашу казахстанскую полицию — насколько же возросло благосостояние сотрудников!» — писал Козачков в своем Telegram-канале.


По оценке журналиста, празднование такого мероприятия могло обойтись полицейскому в $100 тыс.


Источник: kursiv.media
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