Оператор Кашагана выплатил 12,4 млрд тенге штрафа за сжигание сернистого газа и сброс вод в Каспий

«В 2022 году экологической инспекцией по результатам проверки NCOC установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки», – отметили в комитете.

В отношении NCOC были возбуждены и другие дела. В начале 2023 года департамент экологии по Атырауской области выявил на Кашагане десять нарушений экологического законодательства, в том числе сверхнормативное хранение серы на месторождении. В итоге правительство Казахстана обязало консорциум NCOC выплатить штраф на общую сумму 2,3 трлн тенге ($5,1 млрд на тот момент).

В феврале специализированный суд по административным нарушениям Атырау наложил штраф на оператора Кашагана NCOC в размере 12,4 млрд тенге. Штраф был оплачен в полном размере, сообщает комитет экологического регулирования и контроля.В отношении NCOC было возбуждено пять административных дел, которые были рассмотрены в суде города Атырау, по итогам которых был наложен штраф. Предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде.NCOC не согласился с претензиями и подал иск в суд Астаны. Там частично удовлетворили требования оператора. Однако Минэкологии не остановилось на этом и в ответ подало кассационную жалобу. Апелляционная коллегия суда Астаны в итоге подтвердила законность экологической проверки и обязала NCOC выплатить штраф в 2,3 трлн тенге ($5,1 млрд).Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).