Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Марта
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 481.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Оператор Кашагана выплатил 12,4 млрд тенге штрафа за сжигание сернистого газа и сброс вод в Каспий

Просмотров:17 Опубликовано: Сегодня, 21:17
Оператор Кашагана выплатил 12,4 млрд тенге штрафа за сжигание сернистого газа и сброс вод в Каспий
Фото из открытых источников
В феврале специализированный суд по административным нарушениям Атырау наложил штраф на оператора Кашагана NCOC в размере 12,4 млрд тенге. Штраф был оплачен в полном размере, сообщает комитет экологического регулирования и контроля.

«В 2022 году экологической инспекцией по результатам проверки NCOC установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки», – отметили в комитете.


В отношении NCOC было возбуждено пять административных дел, которые были рассмотрены в суде города Атырау, по итогам которых был наложен штраф. Предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде.

В отношении NCOC были возбуждены и другие дела. В начале 2023 года департамент экологии по Атырауской области выявил на Кашагане десять нарушений экологического законодательства, в том числе сверхнормативное хранение серы на месторождении. В итоге правительство Казахстана обязало консорциум NCOC выплатить штраф на общую сумму 2,3 трлн тенге ($5,1 млрд на тот момент).


NCOC не согласился с претензиями и подал иск в суд Астаны. Там частично удовлетворили требования оператора. Однако Минэкологии не остановилось на этом и в ответ подало кассационную жалобу. Апелляционная коллегия суда Астаны в итоге подтвердила законность экологической проверки и обязала NCOC выплатить штраф в 2,3 трлн тенге ($5,1 млрд).

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).


Источник: kursiv.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика