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Казахстанка продала новорожденных близнецов за 500 тыс тенге

Просмотров:188 Опубликовано: Вчера, 22:49
Казахстанка продала новорожденных близнецов за 500 тыс тенге
Фото: pixabay.com
Жительница Кызылорды забеременела двойней, но решила избавиться от детей, продав их своим знакомым сразу после родов, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, подсудимая, узнав о том, что у нее будет не один, а сразу двое детей, решила их продать.

Для осуществления преступного замысла, она встретилась со своими знакомыми, и сказала, что после родов согласна за деньги отдать им своих детей.

«По соглашению супруги перечислили подсудимой за январь-апрель 2023 года 60 тыс тенге на покупку лекарств и продуктов питания. После родов в апреле 2023 года подсудимая передала своих новорожденных детей супругам, за что получила 200 тыс тенге. Затем «новоявленные» родители перечислили ей 252 тыс тенге и еще 34 тыс тенге отдельно, согласившись оплатить оговоренную сумму в рассрочку. Таким образом, подсудимая Д. получила от супругов всего 546 тыс тенге», — рассказали в суде.


Позже подсудимая и супруги обратились к нотариусу, где биологическая мать детей дала согласие на усыновление и последующую опеку над ними.

«Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области подсудимая Д., продавшая своих детей, признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Подсудимые супруги Ж. и К. признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года», — сообщили в ведомстве.



Источник: newtimes.kz
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