Восемь тысяч деревьев погибло в дендропарке Шымкента

- Дендропарк Шымкента уже три года без воды. Если в этом году там снова не будет полива, вероятно, деревья высохнут. Лето у нас жаркое. Нужно решить этот вопрос, - говорит Мырзахмет Сынабаев, член общественного совета Шымкента.

- Канал БМК уже несколько лет не ремонтировали, но сейчас его привели в порядок. В этом году мы получаем воду в нужном объеме, проблем не должно быть, - говорит Гульнар Сапарымбет, директор дендрологического парка им. А. Аскарова.

- Действительно много засохло, не будем это скрывать. К нам пришла спецкомиссия, провели экспертизу. Я еще когда заступила в должность, в декабре 2022 года, составила акт, что восемь тысяч деревьев гибнут. Сейчас мы убираем до 40-ка процентов высохших насаждений, - говорит Гульнар Сапарымбет, директор дендрологического парка им. А. Аскарова.