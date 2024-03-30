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В Балхаше светильники решили прикрутить прямо к деревьям

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 16:03
В Балхаше светильники решили прикрутить прямо к деревьям
Фото: news_agency_balkhash
Необычный способ установки бра фонарей на центральной аллее возмутил общественность Балхаша. Рабочие прикрутили светильники прямо к стволам деревьев. От такой варварской установки пострадали 27 деревьев.

Жители Балхаша были возмущены благоустройством аллеи на улице Уалиханова. Там меняли освещение. Вместо того, чтобы установить светильники на опоры, подрядчик прикрутил их прямо к деревьям. Рабочие содрали кору со стволов деревьев и прикрутили устройства с помощью саморезов. Таким странным способом смонтировали 27 светильников.

- В городе проблема с деревьями, не хватает зелени, проблема с поливом. Кто дал разрешение на монтаж светильников? Отодрали кору и в тупую на саморезы в дерево закрутили по улице Уалиханова (аллея). Где хомуты? Что за варварская установка? Кто контролирует это? Что за отношение к природе? На главной улице напротив акимата делают такую халтурную работу, - ругаются балхашцы.


В акимате Балхаша сообщили, что установка прошла без ведома чиновников. Подрядчика уже оштрафовали и обязали снять светильники и вылечить поврежденные деревья.

- Данный инцидент произошел на днях по аллее на улице Уалиханова. Подрядчик своевольно навешал на деревья данные фонари, хотя в смете было указано, что подсветка должна устанавливаться с земли. Подрядную организацию оштрафовали и обязали снять бра, а также подлечить все испорченные деревья. Сегодня работы приостановлены. На подрядчика, выполнявшего работы по аллее, составлен административный протокол. Подрядчиком будут выполнены работы по покраске и побелке поврежденных деревьев, - ответили в акимате Балхаша.


Источник: ekaraganda.kz


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