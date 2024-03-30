В Балхаше светильники решили прикрутить прямо к деревьям

- В городе проблема с деревьями, не хватает зелени, проблема с поливом. Кто дал разрешение на монтаж светильников? Отодрали кору и в тупую на саморезы в дерево закрутили по улице Уалиханова (аллея). Где хомуты? Что за варварская установка? Кто контролирует это? Что за отношение к природе? На главной улице напротив акимата делают такую халтурную работу, - ругаются балхашцы.

- Данный инцидент произошел на днях по аллее на улице Уалиханова. Подрядчик своевольно навешал на деревья данные фонари, хотя в смете было указано, что подсветка должна устанавливаться с земли. Подрядную организацию оштрафовали и обязали снять бра, а также подлечить все испорченные деревья. Сегодня работы приостановлены. На подрядчика, выполнявшего работы по аллее, составлен административный протокол. Подрядчиком будут выполнены работы по покраске и побелке поврежденных деревьев, - ответили в акимате Балхаша.