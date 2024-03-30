Багдат Мусин предложил ужесточить наказание за списывание теоретического экзамена по вождению

«Попытка обмана государства и получение незаконных прав на вождение представляет угрозу не только для самого обманувшего государство гражданина, но и для всего законопослушного общества. Если человек ложным путем получит права, а затем совершит ДТП с летальным исходом, кто будет виноват?» — сказал министр.

Министр цифрового развития РК предлагает не только отсеивать недобросовестных кандидатов от сдачи практического экзамена, но и накладывать штрафы и лишать прав на вождение на несколько лет, передает Orda.kzВ своем Telegram-канале министр цифровизации рассказал и об инновационных детекторах, которые обнаруживают использование микронаушников, и автоматически завершают тестирование в системе ПДД 3.0. Детектор работает как радиоприемник и определяет низкочастотный сигнал петли микронаушника.