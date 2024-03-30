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Багдат Мусин предложил ужесточить наказание за списывание теоретического экзамена по вождению

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:43
Багдат Мусин предложил ужесточить наказание за списывание теоретического экзамена по вождению
Фото: akorda.kz
Министр цифрового развития РК предлагает не только отсеивать недобросовестных кандидатов от сдачи практического экзамена, но и накладывать штрафы и лишать прав на вождение на несколько лет, передает Orda.kz

В своем Telegram-канале министр цифровизации рассказал и об инновационных детекторах, которые обнаруживают использование микронаушников, и автоматически завершают тестирование в системе ПДД 3.0. Детектор работает как радиоприемник и определяет низкочастотный сигнал петли микронаушника.

«Попытка обмана государства и получение незаконных прав на вождение представляет угрозу не только для самого обманувшего государство гражданина, но и для всего законопослушного общества. Если человек ложным путем получит права, а затем совершит ДТП с летальным исходом, кто будет виноват?» — сказал министр.



Источник: orda.kz
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