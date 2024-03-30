Паводки в Казахстане: Токаев объявил строгие выговоры министрам и акимам

Так, за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министру Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову.

Строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии Глава государства объявил акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор - акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

"Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь", - говорится в сообщении.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время оперативного заседания по ситуации с паводками в стране объявил строгие выговоры ряду министров и акимов регионов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что всем пострадавшим от паводкам в Казахстане будет оказана материальная помощь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Глава государства отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги.Поручено создать республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.Государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.