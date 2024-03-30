Премьер Бектенов о паводках: Виновные будут привлечены к ответственности

"Глава государства провел оперативное совещание по ситуации с паводками. В правительстве создан республиканский штаб во главе с Премьер-министром, где вопросы будут на круглосуточном контроле. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Граждане, понесшие ущерб от паводков, не будут оставлены без внимания. Весь ущерб будет возмещен", - сказал Бекенов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал итоги оперативного совещания под председательством Главы государства, передает Tengrinews.kz.Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.За непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министру Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, а также ряду акимов регионов.