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Премьер Бектенов о паводках: Виновные будут привлечены к ответственности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:03
Премьер Бектенов о паводках: Виновные будут привлечены к ответственности
кадр из видео
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал итоги оперативного совещания под председательством Главы государства, передает Tengrinews.kz.

"Глава государства провел оперативное совещание по ситуации с паводками. В правительстве создан республиканский штаб во главе с Премьер-министром, где вопросы будут на круглосуточном контроле. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Граждане, понесшие ущерб от паводков, не будут оставлены без внимания. Весь ущерб будет возмещен", - сказал Бекенов.




Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.

За непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министру Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, а также ряду акимов регионов.


Источник: tengrinews.kz
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