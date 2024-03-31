Женщина легла на дорогу и погибла под колесами автомобиля в Петропавловске

- 30 марта в Петропавловске 34-летний водитель автомашины Audi совершил наезд на 43-летнего пешехода. От полученных травм женщина скончалась. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно установлен сотрудниками полиции, - проинформировали в ведомстве.

В Петропавловске женщина легла на проезжую часть и погибла под колесами автомобиля. Шокирующее видео появилось в социальных сетях.В социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором женщина ложится на дорогу, а через несколько секунд на нее на полной скорости наезжает автомобиль.В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что женщина скончалась на месте происшествия.По данному факту начато досудебное расследование. После установления всех обстоятельств дела будет принято процессуальное решение.Источник: Tengrinews.kz