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Женщина легла на дорогу и погибла под колесами автомобиля в Петропавловске

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 11:40
Женщина легла на дорогу и погибла под колесами автомобиля в Петропавловске
Фото: кадр из видео
В Петропавловске женщина легла на проезжую часть и погибла под колесами автомобиля. Шокирующее видео появилось в социальных сетях.

В социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором женщина ложится на дорогу, а через несколько секунд на нее на полной скорости наезжает автомобиль.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что женщина скончалась на месте происшествия.

- 30 марта в Петропавловске 34-летний водитель автомашины Audi совершил наезд на 43-летнего пешехода. От полученных травм женщина скончалась. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно установлен сотрудниками полиции, - проинформировали в ведомстве.


По данному факту начато досудебное расследование. После установления всех обстоятельств дела будет принято процессуальное решение.



Источник: Tengrinews.kz


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