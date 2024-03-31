«Болезнь зомби»: грозит ли опасный вирус Казахстану

Американские ученые опасаются, что болезнь оленей-зомби может распространиться на людей. Первый в истории случай инфицирования оленя смертельным вирусом, поражающим мозг, был зарегистрирован в Йеллоустонском национальном парке в ноябре прошлого года. Грозит ли Казахстану опасный вирус, рассказали в министерстве здравоохранения.
Как сообщили в минздраве, несмотря на распространение опасного вируса среди животных, случаев заболевания «болезнью зомби» среди людей пока не зарегистрировано.
- Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения на постоянной основе проводит мониторинг заболеваемости инфекциями, передающимся от животных к человеку. В настоящее время не установлена угроза заболевания населения Казахстана «болезнью зомби», - сообщили в ведомстве.
Вместе с тем болезней, которые сегодня передаются человеку от животных, довольно много. В том числе и в Казахстане. Среди них – бруцеллез, сибирская язва, бешенство, листериоз (бактериальная инфекция – прим.), лептоспироз (инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы, развитием геморрагического синдрома – прим.).
- За январь-февраль 2024 года среди населения Казахстана не зарегистрированы случаи заболевания бешенством, сибирской язвой, лептоспирозом, листериозом. Вместе с тем за этот период по республике зарегистрирован 41 случай заболевания бруцеллезом. В прошлом году по стране выявлено 693 случая заболевания бруцеллезом, также 20 случаев заболевания лептоспирозом и четыре случая заболевания листериозом. Помимо этого, было зарегистрировано 37 случаев заболевания сибирской язвой, - проинформировали в минздраве.
В 2023 году, по данным ведомства, в Казахстане зарегистрирован один случай сибирской язвы с летальным исходом.
Источник: Tengrinews.kz
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