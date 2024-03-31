«Болезнь зомби»: грозит ли опасный вирус Казахстану

- Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения на постоянной основе проводит мониторинг заболеваемости инфекциями, передающимся от животных к человеку. В настоящее время не установлена угроза заболевания населения Казахстана «болезнью зомби», - сообщили в ведомстве.

- За январь-февраль 2024 года среди населения Казахстана не зарегистрированы случаи заболевания бешенством, сибирской язвой, лептоспирозом, листериозом. Вместе с тем за этот период по республике зарегистрирован 41 случай заболевания бруцеллезом. В прошлом году по стране выявлено 693 случая заболевания бруцеллезом, также 20 случаев заболевания лептоспирозом и четыре случая заболевания листериозом. Помимо этого, было зарегистрировано 37 случаев заболевания сибирской язвой, - проинформировали в минздраве.