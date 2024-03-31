Логику повышения взносов в ОСМС объяснили казахстанцам

- Сейчас этот предел составляет 10 минимальных заработных плат. В этом году минимальная зарплата у нас 85 тысяч тенге. Соответственно, взносы и отчисления удерживаются с суммы 850 тысяч тенге. Из более 16 миллионов застрахованных в системе ОСМС граждан 11,7 миллиона – это люди льготной категории. Остается порядка 5 миллионов человек, которые делают взносы и отчисления самостоятельно как наемные работники. Соответственно, эта норма коснется только лишь 9 процентов из этих 5 миллионов. Логика заключается в чем? Допустим, есть гражданин, который получает зарплату 85 тысяч тенге. У него удерживается 17 тысяч тенге. Есть зарплата 1,5 миллиона тенге, из которых удерживаются те же 17 тысяч. Мы хотим, чтобы по мере уровня дохода и достатка, удерживать, соответственно, выше, - пояснил Мухамеджан.

- ОСМС – это, все-таки, солидарная ответственность отчислений. Что касается привязки к заработной плате, то тут, конечно, эксперт несколько лукавит, потому что привязка к зарплате есть только у наемных работников – 2% оплачивает работник и 3% – работодатель. Поэтому говорить, что они все привязаны к заработной плате, не совсем верно. Поэтому однозначно: это не налог, а солидарная ответственность за себя, за свое здоровье и здоровье своих близких. Когда мы говорим о солидарности, это ответственность государства, работодателя и работника, - отметил он.