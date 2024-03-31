Логику повышения взносов в ОСМС объяснили казахстанцам

В нынешнем году в Казахстане решили в пять раз увеличить максимальный доход для исчисления взносов и отчислений в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – с 10 до 50 минимальных заработных плат. В Фонде социального медицинского страхования объяснили свое решение, а также рассказали, скольких казахстанцев оно коснется.
Как рассказал заместитель председателя правления фонда Ильяс Мухамеджан, на повестке дня стоит вопрос только по повышению верхнего предела ежемесячного дохода, по которому рассчитываются взносы за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).
- Сейчас этот предел составляет 10 минимальных заработных плат. В этом году минимальная зарплата у нас 85 тысяч тенге. Соответственно, взносы и отчисления удерживаются с суммы 850 тысяч тенге. Из более 16 миллионов застрахованных в системе ОСМС граждан 11,7 миллиона – это люди льготной категории. Остается порядка 5 миллионов человек, которые делают взносы и отчисления самостоятельно как наемные работники. Соответственно, эта норма коснется только лишь 9 процентов из этих 5 миллионов. Логика заключается в чем? Допустим, есть гражданин, который получает зарплату 85 тысяч тенге. У него удерживается 17 тысяч тенге. Есть зарплата 1,5 миллиона тенге, из которых удерживаются те же 17 тысяч. Мы хотим, чтобы по мере уровня дохода и достатка, удерживать, соответственно, выше, - пояснил Мухамеджан.
Зампред правления Фонда медстрахования также прокомментировал мнение некоторых экспертов о том, что ОСМС, де-факто, является налогом, ставки которого, как и индивидуальный подоходный налог, привязаны к одной базе – заработной плате. Ильяс Мухамеджан считает такое сравнение не совсем корректным.
- ОСМС – это, все-таки, солидарная ответственность отчислений. Что касается привязки к заработной плате, то тут, конечно, эксперт несколько лукавит, потому что привязка к зарплате есть только у наемных работников – 2% оплачивает работник и 3% – работодатель. Поэтому говорить, что они все привязаны к заработной плате, не совсем верно. Поэтому однозначно: это не налог, а солидарная ответственность за себя, за свое здоровье и здоровье своих близких. Когда мы говорим о солидарности, это ответственность государства, работодателя и работника, - отметил он.
Источник: Tengrinews.kz
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