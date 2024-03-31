Блогера оштрафовали за ношение шапки прокурора

Суд в Атырау оштрафовал блогера. Причиной послужило незаконное ношение элемента одежды прокурора.
В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Ж. по части 1 статьи 675 КоАП Республики Казахстан (Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования).
Судом было установлено, что 21 февраля 2024 года гражданин Ж. в здании суда №2 города Атырау незаконно носил специальный зимний головной убор прокурора, то есть форменную одежду со знаками различия и символикой. Вина Ж. полностью подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, фотографиями.
Санкцией части 1 статьи 675 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 МРП, с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.
Постановлением суда Ж. признан виновным по части 1 статьи 675 КоАП, с учетом его личности, характера совершенного административного правонарушения ему назначено административное взыскание в виде штрафа на сумму 18 460 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.
Источник: АкЖайык
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