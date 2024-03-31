Перестрелка произошла в Карагандинской области

"31 марта в медицинское учреждение поселка Агадырь с дробовым ранением ноги обратился местный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Все участники инцидента установлены", - отметили в пресс-службе департамента.

В поселке Агадырь Шетского района произошла перестрелка. Один человек ранен, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видеозапись перестрелки распространяется в социальных сетях . На видео запечатлены мужчины с ружьями. Автор публикации сообщает, что мотив перестрелки неизвестен.В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали видеозапись. В ведомстве сообщили, что все участники конфликта установлены. В результате происшествия в медучреждение с дробовым ранением ноги поступил мужчина.В ведомстве добавили, что расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции.