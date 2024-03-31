Алло, вас не слышно! Казахстанская молодежь стремительно теряет слух из-за одной привычки

Арман Михмонов. Фото: пресс-служба Национального госпиталя Управлениями делами президента РК

Отоларингологи бьют тревогу в связи с растущим количеством нарушений слуха у казахстанцев. Одной из причин происходящего медики называют использование наушников для разговора по мобильному телефону и прослушиванию музыки. Причем чаще всего этим приобретенным недугом страдают молодые люди и дети. О том, как быть на связи без ущерба для здоровья Liter.kz рассказал лор-врач Национального госпиталя Управлениями делами президента РК Арман Михмонов.– С последствиями сезонных заболеваний ОРВИ. Реже с глухотой, но в этом аспекте настораживает возраст обратившихся. К нам приходят молодые люди, у которых оказывается глухота в запущенной форме. В разговоре выясняется, что все они активно используют гаджеты с наушниками.В целом, сегодня в Казахстане свыше 16 тысяч человек имеют проблемы со слухом. В мире их более девяти миллионов. В группе риска люди в возрасте от 12 до 35 лет. Именно они чаще других используют наушники. И что любопытно опросы показывают, что любители современных гаджетов знают о последствиях своего увлечения, но тем не менее в достижении цивилизации себе не отказывают.– Неправильное использование наушников может вызвать угнетение слуховых центров мозга, нарушение функций внутреннего уха и вестибулярного аппарата. Их длительное использование может способствовать образованию серных пробок и занесению инфекции, в том числе грибковых. При этом число заболеваний органов слуха и без того растет из-за экологии, сезонных простудных заболеваний. Люди не сразу понимают, что теряют слух и порой обращаются уже на затянувшейся стадии. Сначала у них появляется шум в ушах и незначительное ухудшение слухового порога. Особенно опасно это для детей, которые думают, что неприятные шумы, легкое снижение слуха, звон – это нормальное явление и долго не сообщают родителям о проблеме.– В ухе природой предусмотрена защита только от кратковременных громких звуков. В природе нет длительных шумов, они появились только с прогрессом – это строительные работы, ремонт дорожного покрытия, сигналы автомобилей, музыка в клубе и кинотеатре, работа трансформаторов и т. д. Длительное воздействие не рассчитано для нежного слуха и постепенно человек хуже слышит.Громкую музыку свыше 100 децибел допустимо слушать не более полутора часов в сутки. Еще хуже, если музыку прослушивают через наушники, так как они подают звук вплотную к барабанной перепонке. К тому же современные наушники стали еще более компактными и беспроводными. Благодаря удобству использования современные люди носят их фактически круглосуточно – они принимают звонки, слушают подкасты, просматривают фильмы. Часто наушник вкладывают только в одно ухо, и тогда слух снижается только в одном ухе.Отдельная проблема – это гигиена ушей. Многие уже знают, что, к примеру, уши нельзя чистить посторонними предметами. Достаточно очистить только наружную видимую часть уха пальцем и водой. Но щепетильность в отношении наушников мало кто проявляет. Считается нормальным поделиться с другим человеком наушниками. Между тем, в ушах могут быть скрытые воспалительные процессы и инфекция может передаться другому человеку. Тем более, что наушники это такой предмет, который не прокипятить или очистить жидким антисептиком. Но на них много мелких отверстий, в которые забивается грязь. Наушники должны считаться личным предметом, как зубная щетка.К примеру, однажды ко мне обратился молодой человек, у которого из уха вытекал гной. Оказалось, что он постоянно носил в ушах наушники, которые были грязными. В результате с потом он занес в уши инфекцию.– Стоит насторожиться, если человек не реагирует на обращенную к нему речь, звуки. Встречаются люди, которые слышат не с первого раза. Обычно они отшучиваются, что, мол, старость наступила. И правда, глухота считается спутников пожилых, между тем, это стереотип. Поэтому одним из факторов наступления потери слуха может стать и то, что человек постоянно переспрашивает.Вызывает опасение дискомфорт и заложенность в ушах. Особенно сложно понять, есть ли эти симптомы у маленьких детей. Так же у детей должна насторожить плохая речь. Если ребенок плохо слышит, то он будет неправильно нечетко говорить, вслушиваться.Но чтобы не доводить до такого, надо беречь свой слух, пользоваться наушниками и громкой связью в меру, не травмировать уши, держать их в тепле во время холода, следить за гигиеной.