Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 481.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Алло, вас не слышно! Казахстанская молодежь стремительно теряет слух из-за одной привычки

Просмотров:229 Опубликовано: Вчера, 21:15
Алло, вас не слышно! Казахстанская молодежь стремительно теряет слух из-за одной привычки
Фотоколлаж Liter.kz
Отоларингологи бьют тревогу в связи с растущим количеством нарушений слуха у казахстанцев. Одной из причин происходящего медики называют использование наушников для разговора по мобильному телефону и прослушиванию музыки. Причем чаще всего этим приобретенным недугом страдают молодые люди и дети. О том, как быть на связи без ущерба для здоровья Liter.kz рассказал лор-врач Национального госпиталя Управлениями делами президента РК Арман Михмонов.

– С какими жалобами чаще всего к Вам обращаются пациенты?

– С последствиями сезонных заболеваний ОРВИ. Реже с глухотой, но в этом аспекте настораживает возраст обратившихся. К нам приходят молодые люди, у которых оказывается глухота в запущенной форме. В разговоре выясняется, что все они активно используют гаджеты с наушниками.

В целом, сегодня в Казахстане свыше 16 тысяч человек имеют проблемы со слухом. В мире их более девяти миллионов. В группе риска люди в возрасте от 12 до 35 лет. Именно они чаще других используют наушники. И что любопытно опросы показывают, что любители современных гаджетов знают о последствиях своего увлечения, но тем не менее в достижении цивилизации себе не отказывают.

Алло, вас не слышно! Казахстанская молодежь стремительно теряет слух из-за одной привычки

Арман Михмонов. Фото: пресс-служба Национального госпиталя Управлениями делами президента РК


– Чем опасно использование наушников?

– Неправильное использование наушников может вызвать угнетение слуховых центров мозга, нарушение функций внутреннего уха и вестибулярного аппарата. Их длительное использование может способствовать образованию серных пробок и занесению инфекции, в том числе грибковых. При этом число заболеваний органов слуха и без того растет из-за экологии, сезонных простудных заболеваний. Люди не сразу понимают, что теряют слух и порой обращаются уже на затянувшейся стадии. Сначала у них появляется шум в ушах и незначительное ухудшение слухового порога. Особенно опасно это для детей, которые думают, что неприятные шумы, легкое снижение слуха, звон – это нормальное явление и долго не сообщают родителям о проблеме.

– Как понять, что человек неправильно пользуется наушниками?

– В ухе природой предусмотрена защита только от кратковременных громких звуков. В природе нет длительных шумов, они появились только с прогрессом – это строительные работы, ремонт дорожного покрытия, сигналы автомобилей, музыка в клубе и кинотеатре, работа трансформаторов и т. д. Длительное воздействие не рассчитано для нежного слуха и постепенно человек хуже слышит.

Громкую музыку свыше 100 децибел допустимо слушать не более полутора часов в сутки. Еще хуже, если музыку прослушивают через наушники, так как они подают звук вплотную к барабанной перепонке. К тому же современные наушники стали еще более компактными и беспроводными. Благодаря удобству использования современные люди носят их фактически круглосуточно – они принимают звонки, слушают подкасты, просматривают фильмы. Часто наушник вкладывают только в одно ухо, и тогда слух снижается только в одном ухе.

Отдельная проблема – это гигиена ушей. Многие уже знают, что, к примеру, уши нельзя чистить посторонними предметами. Достаточно очистить только наружную видимую часть уха пальцем и водой. Но щепетильность в отношении наушников мало кто проявляет. Считается нормальным поделиться с другим человеком наушниками. Между тем, в ушах могут быть скрытые воспалительные процессы и инфекция может передаться другому человеку. Тем более, что наушники это такой предмет, который не прокипятить или очистить жидким антисептиком. Но на них много мелких отверстий, в которые забивается грязь. Наушники должны считаться личным предметом, как зубная щетка.

К примеру, однажды ко мне обратился молодой человек, у которого из уха вытекал гной. Оказалось, что он постоянно носил в ушах наушники, которые были грязными. В результате с потом он занес в уши инфекцию.

– Назовите, пожалуйста, на какие первые симптомы потери слуха следует обратить внимание?

– Стоит насторожиться, если человек не реагирует на обращенную к нему речь, звуки. Встречаются люди, которые слышат не с первого раза. Обычно они отшучиваются, что, мол, старость наступила. И правда, глухота считается спутников пожилых, между тем, это стереотип. Поэтому одним из факторов наступления потери слуха может стать и то, что человек постоянно переспрашивает.

Вызывает опасение дискомфорт и заложенность в ушах. Особенно сложно понять, есть ли эти симптомы у маленьких детей. Так же у детей должна насторожить плохая речь. Если ребенок плохо слышит, то он будет неправильно нечетко говорить, вслушиваться.

Но чтобы не доводить до такого, надо беречь свой слух, пользоваться наушниками и громкой связью в меру, не травмировать уши, держать их в тепле во время холода, следить за гигиеной.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика