Sensata Group: Семья Бишимбаевых не имеет никакого отношения к компании

"Sensata Group официально заявляет, что никто из членов семьи и окружения Куандыка Бишимбаева отношения к компании не имеет и в составе учредителей и руководства не состоит. Более того, состав компании с момента создания практически не менялся, за исключением внутренних ротаций. Выводы, заявленные в ходе судебного процесса относительно причастности семьи Бишимбаевых к Sensata Group, являются недостоверными", - сказано в сообщении.

"Мы вновь выражаем свои соболезнования семье погибшей Салтанат Нукеновой. Это невосполнимая утрата, пережить которую не поможет даже время. Вместе с тем мы решительно осуждаем любое проявление насилия, в том числе насилие в семейно-бытовой сфере, и считаем это категорически неприемлемым", - заявили в компании.

Строительная компания Sensata Group выпустила информационное сообщение касательно заявления, прозвучавшего в ходе судебного процесса под делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.Напомним, в ходе судебного разбирательства по этому делу было заявлено, что якобы "крупная строительная компания Sensata оказалась под контролем экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его партнеров". Официальное опровержение компания опубликовала в своем Instagram-аккаунте.При этом отмечено, на протяжении многих лет строительная компания в своей деятельности придерживается принципов честности, прозрачности и законности. Также Sensata Group выразила решительное осуждение любого проявления насилия.Группа компаний Sensata Group образована в 2012 году, основным направлением ее деятельности является строительство жилья.