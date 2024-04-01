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Как привязать свой мобильный номер на сайте электронного правительства: новые правила

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Как привязать свой мобильный номер на сайте электронного правительства: новые правила
Фото: gov4c.kz
МЦРИАП утвердил Правила регистрации и подключения абонентского номера абонента к учетной записи веб-портала "электронного правительства" для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для получения государственной услуги "Подключение абонентского номера к учетной записи портала" физические лица направляют запрос в электронной форме через портал или мобильное приложение.

При обращении через портал для получения государственной услуги, осуществляются следующие действия:

- производится авторизация абонента на портале;
- в кабинете пользователя на портале вводится абонентский номер, кликнув на функцию "Получить проверочный код", получает одноразовый пароль на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом и удостоверяет запрос электронной цифровой подписью.
- при успешном исполнении указанных условий Правил осуществляется автоматическая обработка запроса и подключение абонентского номера к учетной записи портала, по итогам сведения о зарегистрированном номере отображается в личном кабинете абонента на портале.

Срок оказания услуги –10 минут

При обращении для получения госуслуги через мобильное приложение выполняются следующие действия:

- осуществляется выбор действия авторизации путем использования имеющихся или выпуска новых регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи в мобильном приложении;
- вводится абонентский номер и одноразовый пароль в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом на указанный абонентский номер и проходит биометрическую аутентификацию;
- при успешном исполнении указанрных условий осуществляется автоматическая обработка запроса и подключение абонентского номера к учетной записи портала. Сведения о зарегистрированном номере отображаются в профиле абонента в мобильном приложении.

Регистрация и подключение абонентского номера абонента к учетной записи портала осуществляется при допуске к просмотру цифровых документов в мобильных приложениях банков второго уровня путем проверки номера, сохраненного в мобильных приложениях банков второго уровня в случае отсутствия или несоответствия номера, сохраненного в мобильных приложениях банков второго уровня номеру, зарегистрированному и подключенному к учетной записи портала путем биометрической аутентификации пользователя и ввода одноразового пароля на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения.

Изменение абонентского номера, зарегистрированного и подключенного к учетной записи пользователя в личном кабинете портала и профиле мобильного приложения осуществляется путем ввода нового абонентского номера и одноразового пароля в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом на указанный абонентский номер и с дальнейшим удостоверением с электронной цифровой подписью.


При неправильном вводе одноразового пароля, полученном на абонентский номер в виде SMS, сформированного и отправленного порталом, и/или не прохождении биометрической аутентификации абонента не производится регистрация и подключение абонентского номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала для получения государственных и иных услуг в электронной форме.

Правила также предусматривает порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 10 апреля 2024 года.


Источник: zakon.kz
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